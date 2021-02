Achterbaks! Anonieme Kamerleden pakken Kamervoorzitter Arib aan wegens banden met PVV: ‘Ze heult samen!’

Het kan nauwelijks triester dan dit: alleen via anonieme verklaringen durven allerlei Kamerleden kritiek te uiten op Kamervoorzitter Khadija Arib, die zij verwijten te ‘close’ te zijn met de PVV. Laffer dan laf, zonder naam en toenaam je beklag doen.

Het verzet tegen Kamervoorzitter Khadija Arib groeit. Steeds meer partijen hebben liever niet dat zij opnieuw wordt benoemd tot Kamervoorzitter. Ze zou namelijk “de PVV bevriend houden” en haar taken hierdoor niet altijd even objectief uitvoeren. Laffe anonieme Kamerleden hebben hun beklag gedaan over Arib.

Dat is vreemd. Vergeleken met de vorige Kamervoorzitters, Gerdi Verbeet en Anouchka van Miltenburg, is Arib een verademing. Helaas kan niet iedereen haar waarderen. Anonieme (oud)-politici hebben hun beklag gedaan tegenover RTL Nieuws. Ze vinden namelijk dat Arib de PVV te veel paait, omdat Arib zogenaamd afhankelijk is van de PVV om opnieuw gekozen te worden tot Kamervoorzitter. Echter gooide Wilders hier afgelopen zondag roet in het eten: hij is van mening dat Arib, vanwege haar dubbele paspoort, niet geschikt is als Kamervoorzitter. De vraag is nog maar hoe afhankelijk Arib echt is van de PVV. Ze is nog steeds razend populair in Nederland, en laten we wel wezen: wie zou er op dit moment nu echt beter gekwalificeerd zijn?

Lafhartige Kamerleden klagen over onder andere het volgende:

“De PVV mag alles. Ze plant al debatten voor hen in voordat ze zijn aangevraagd. Ze wil herkozen worden en dus steunt ze PVV-voorstellen omdat ze die partij daarvoor nodig heeft”

Volgens de anoniempjes zou ze de PVV te veel paaien zodat ze de partij te vriend houdt. Maar de vraag is hoe correct die uitspraak is. De PVV heeft vaak genoeg een reprimande gehad van de immer strikte Arib. Dit geklaag lijkt eerder op een lamlendige poging van enkele partijen om de markante voorzitter van haar troon te stoten. Niemand van deze “helden” durft deze kritiek in het openbaar te uiten, maar ondertussen maken ze wél Arib zwart. Sommigen zouden haar namelijk “achterbaks en onbetrouwbaar” vinden:

“Ze kan het niet hebben dat Kamerleden niet naar haar tempel komen. En daar onder haar macht zitten, fysiek.”

Inmiddels heeft Arib al gereageerd op de aanvallen, waarin ze geheel terecht kenbaar maakt dat ze niet te spreken is over het ‘nieuws’ van RTL:

“Wie zulke harde anonieme beschuldigingen optekent, moet die natuurlijk wel kunnen onderbouwen en op zijn minst onderzocht hebben. Dat heb je niet gedaan, wat al blijkt uit het simpele feit dat je het artikel al af hebt, en mij nu pas om een reactie vraagt. Terwijl mijn reactie natuurlijk onderdeel had moeten zijn van je werkwijze. Daarnaast is het onmogelijk om op dit artikel te reageren, omdat het onwaarheden bevat en wemelt van feitelijke, inhoudelijke en procedurele onjuistheden. De onderbouwing blijft steken bij anonieme quotes.”

Arib heeft helemaal gelijk met deze felle contra-aanval. Ze wordt aangevallen vanuit anonieme hoek en dat maakt je verdedigen haast onmogelijk. Het lijkt erop dat mensen uit zijn op de positie van Arib. En dat is hun goed recht, maar als ze veel kritiek op haar hebben wees dan mans genoeg om dit gewoon in de Kamer zelf aan te stippen. En ga niet anoniem lopen konkelefoezen als de eerste de beste sneue angsthaas die je bent.