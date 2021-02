Angsthazen! Van Kooten: ‘debat toeslagenaffaire dreigt pas na verkiezingen te worden gehouden’

De toeslagenaffaire is nog lang niet afgewikkeld en als het aan de VVD, D66 en de ChristenUnie ligt wordt een debat hierover mooi over de verkiezingen heen getild. Onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten doet alsnog haar best om het debat vóór het verkiezingsreces te laten plaatsvinden.

In onderstaande tweet houdt Van Kooten een pleidooi waarin ze mensen oproept om de druk op te voeren bij de Kamerleden om toch dat debat over de toeslagenaffaire te gaan voeren:

Helaas is het debat over de #toeslagenaffaire niet op de parlementaire agenda vóór het verkiezingsreces gekomen…! Maar ik geef niet op! Dinsdag ga ik opnieuw de Kamer om steun vragen. Help mij in de aanloop daarvan! Alleen sámen krijgen we dit op de agenda! 🔥 pic.twitter.com/lTkzCv5ea7 — Femke Merel van Kooten (@FemkeMerel) February 5, 2021

Even leek het erop dat geen enkele coalitiepartij het “nodig” vond om de toeslagenaffaire nog eens te gaan bespreken, maar hieruit blijkt dat het CDA (in ieder geval volgens Van Kooten) hier toch wél voor te porren was:

Draadje 👇 In ieder geval geeft CDA steun om aankomende week plenair met onbeperkte spreektijd te debatteren over rapport “Ongekend Onrecht” vd Parlementaire Ondervragingscie Kinderopvangtoeslag. Ook @VVD, @D66 & @christenunie? Dan hebben we dit snel rechtgezet👍#toeslagenaffaire https://t.co/tRZy2hFZHN — Femke Merel van Kooten (@FemkeMerel) February 4, 2021

Hoe het ook zij, er mist momenteel nog steeds een meerderheid om dit oh zo belangrijke onderwerp te gaan bespreken. Het is voor een partij als de VVD natuurlijk veel fijner (en veiliger) om het te hebben over het coronabeleid, in plaats van over hoe hun partijleider eindverantwoordelijke is voor een discriminerend overheidsbeleid dat ervoor heeft gezorgd dat de staat tienduizenden gezinnen jarenlang de verdrukking in heeft geholpen. Rutte houdt dat liever zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers. Dat bleek wel uit de diverse memo’s die om de haverklap weer opdoken en aantoonden dat hij de Kamer niet correct en volledig heeft willen informeren.

Gelukkig maakt Van Kooten zich op dit vlak hard voor een debat, want de verantwoordelijken verdienen het gewoon om hier de volle laag voor te krijgen. Voer die druk dus maar op!