ChristenUnie-baas Gert-Jan Segers moet niks hebben van regeringsdeelname PVV: ‘Ze zijn niet democratisch!’

Omdat de verkiezingen alweer volgende maand plaatsvinden overschreeuwen de gevestigde partijen elkaar in hun afgunst jegens de PVV. CU-voorman Gert-Jan Segers benadrukt vandaag nog maar eens dat zijn partij niet in een kabinet gaat zitten met de PVV, want die partij zou niet democratisch zijn.

De campagne gaat over grote keuzes voor dat wat écht telt. @umarebru laat namens @Libelle zien dat dat ook op een luchtige manier kan. Horoscoop lezen? Basisbeurs? Huidhonger? Coalitie met de PVV? Ja of nee? Hier al m’n keuzes bij al Ebru’s dilemma’s: https://t.co/i2Xca6TqFM pic.twitter.com/y5QdfPozFw — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) February 11, 2021

Gert-Jan Segers had vandaag een gesprek met Libelle en zegt al tafeltennissend nooit in een coalitie met de PVV te willen treden. Hij vermeldt er het volgende over:

“Het is geen democratische partij. Ze willen bepaalde vrijheden wel voor de ene groep maar niet voor de andere groep. Ja, dat is zo fundamenteel voor de rechtsstaat, ik zie dat niet zitten.”

De ChristenUnie sluit daarmee aan bij al die andere gevestigde partijen die op voorhand regeringsdeelname van de PVV weigeren. Waardoor we er nu officieel van kunnen spreken dat Nederlandse partijen de PVV in een cordon sanitaire hebben geplaatst.

Wat nogal opmerkelijk te noemen is: de partij van Wilders heeft zichzelf de afgelopen jaren als redelijk constructieve oppositiepartij weten neer te zetten. De partij op voorhand uitsluiten van toekomstige coalities is gewoon een poging om de PVV, opnieuw, in het verdachtenbankje te plaatsen.

Onnodig! Lui zoals Gert-Jan Segers vergeten dat het een Nederlandse traditie is om dichtgetimmerde regeerakkoorden te maken. Als de PVV wil meeregeren zullen zij akkoord moeten gaan met veel eisen.

En wat betreft dat “democratisch”: het bij voorbaat uitsluiten van de PVV is ook gewoon zelf een ondemocratische houding. Gaan we vier jaar lang de tweede partij van Nederland negeren? Gaan we weer doen alsof het een ‘foutje’ was dat de PVV de op een na grootste partij van Nederland is geowrden? Met deze houding zal de PVV alleen maar groter en groter worden. Neem de partij serieus, en geef ze een kans bij eventuele formatiegesprekken. Het vooraf uitsluiten van de PVV is namelijk allesbehalve constructief, en werkt alleen maar meer polariserend.

Dat zou uitgerekend Gert-Jan Segers, die vanwege z’n christelijke achtergrond vaak genoeg zélf ook verketterd is, uitstekend moeten begrijpen.