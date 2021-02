Communistisch Amsterdam verklaart koopstarters de oorlog: ‘Overheid gaat sociale huurwoningen opkopen!’

De gemeente Amsterdam wil op ongekende wijze ingrijpen in de woningmarkt. De groen-socialistische elitaire hoofdstad is namelijk van zins om sociale huurwoningen op te kopen om te voorkomen dat ze in de vrije marktsector terechtkomen. Dit terwijl dergelijke woningen vaak de enige manier zijn voor starters om in de koopwoningmarkt te stappen.

In Amsterdam vinden ze het blijkbaar bijzonder vervelend dat er nog steeds een paar jonge starters zijn die een woning kopen. Daarom heeft de gemeente, die sinds jaar en dag in handen is van groene socialisten, besloten om in te grijpen in de woningmarkt. Sociale huurwoningen moeten worden opgekocht om te voorkomen dat ze in de vrije sector terechtkomen. Aangezien dit soort woningen dé manier voor starters om toch een eigen woning te kunnen kopen in de hoofdstad is dit niets meer of minder dan een oorlogsverklaring. Want op deze manier zullen zij gedwongen de rest van hun leven een woning moeten húren. De enigen die nog wél een woning bezitten? De rijke groen-socialistische politici en hun vrienden dit dit soort waanzinnige plannetjes bedenken.

Wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) heeft dit radicaal-socialistische plan vandaag naar de buitenwereld toe gecommuniceerd: “We kunnen niet anders meer,” zegt hij. Want woningcorporaties zetten zomaar sociale huurwoningen te koop, die dan weer gekocht worden door ‒ nou ja ‒ vooral eigenlijk door mensen die nog geen eigen woning hebben, dat wel willen, maar voor wie de meeste woningen te duur zijn. Dit is hún manier om alsnog in die markt te stappen.

Maar dat gaat zomaar niet. Nee! Om dat te voorkomen wil SP’er Ivens dat de gemeente Amsterdam groothuizenbezitter wordt. Een beetje zoals prins Bernhard, zeg maar. “In een ideale wereld zouden wij alle circa duizend woningen per jaar kopen, maar we kunnen onze balans niet oneindig oprekken. Enkele honderden huizen per jaar moet lukken,” zegt de socialistische wethouder daarover.

Honderd huizen per jaar. In handen van de gemeente. Het is ongekend. Het is ongelooflijk. Maar het is ergens ook wel weer héél typisch voor Amsterdam.

Dit plan is zo extreem dat zelfs VVD-raadslid Hala Naoum Nehme het totaal geschift vindt. “Klinkt als een verkiezingsstunt,” schrijft zij op Twitter, “en hopelijk blijft het ook zo. Anders is dit weer een klap in het gezicht van koopstarters die deze huizen nu vaak kopen.”

Trouwens, legt ze terecht uit, de gemeente zou moeten helpen woningen te bouwen, niet verhuurdertje spelen. Dat laatste kunnen corporaties en andere bedrijven heel goed. En ja, zelfs privépersonen. Daar hebben zij de gemeente niet voor nodig.

Klinkt als #verkiezingsstunt en hopelijk blijft t zo. Anders is dit weer een klap in gezicht van koopstarters die deze huizen nu vaak kopen. Ook moet overheid woningen helpen bouwen ipv kopen en verhuurder spelen Heb 1000 vragen! Daarom zojuist spoeddebat aangevraagd in #raad020 https://t.co/YKmNLuhr21 — Hala Naoum Nehme (@HalaNaoumNehme) February 1, 2021

Mensen die een beetje op een normale manier willen leven; jonge gezinnen die een eigen huis willen hebben; iedereen die voor zichzelf wil zorgen zonder afhankelijk te zijn van de overheid… al die mensen hebben niets meer in Amsterdam te zoeken. Laat Amsterdam maar aan radicale groene socialisten. Als weldenkende middenklasser heb je er niets meer te zoeken. De grote communistische huizenkoopactie bewijst dat wel weer!

Word lid van onze NIEUWE Facebook-groep (en like mijn persoonlijke Facebook-Pagina) en abonneer je (gratis en voor niets)op mijn Telegram-kanaal.