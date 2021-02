Daar gaan onze centen! ‘Noodlijdend’ KLM gebruikt Covid-overheidssteun niet om te overleven, maar voor overnames

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft vanwege de coronacrisis meerdere malen gesmeekt om miljardensteun van de belastingbetalers. Nu is duidelijk geworden waar al die duizelingwekkende bedragen naartoe gaan: investeringen in bedrijven, zodat KLM pakketreizen kan aanbieden. Dat heeft niets meer met overleven te maken, maar met het krijgen van een voorsprong in een andere noodlijdende sector.

Dat KLM het zwaar ging krijgen tijdens de coronacrisis was vanaf het begin al duidelijk. Er zaten veel ontslagen aan te komen en het kabinet deed er ook praktisch alles aan om de financiële klappen zoveel mogelijk te dempen door het vliegverkeer open te houden. ‘Dan maar wat meer besmettingen’, moeten het kabinet hebben gedacht. Telkens weer bleek het echter niet genoeg te zijn, dus werd het tijd voor miljardeninjecties aan belastinggeld met als doel die luchtvaartmaatschappij overeind te houden.

Maar wat KLM nu heeft gedaan heeft weinig te maken met overleven. Ze hebben dat geld gebruikt om pakketreizen aan te bieden, wat in feite neerkomt op een bundeling van reis, hotelboeking en bijkomende arrangementen. Dat meldt RTL Nieuws. KLM is dus de toerismesector opgegaan en heeft voor zichzelf een mooie gunstige positie uitgekerfd in die markt.

En dat is een markt waar ook de nodige financiële klappen vallen, want momenteel kan (of gaat) praktisch niemand op vakantie. Wie straks wél weer op vakantie gaat, kiest waarschijnlijk eerder voor zo’n pakketreis, waardoor KLM er met de winst vandoor gaat, ten koste van die concurrenten.

Dat heeft niets meer met overleven (binnen de eigen sector) te maken, laat staan met hun eigen strategie die ze zeiden te blijven hanteren. Eric Pels, luchtvaarteconoom van de Vrije Universiteit Amsterdam, zegt er het volgende over:

“Ze hebben altijd geroepen dat ze willen inzetten op de netwerkkwaliteit en wat bijdraagt aan de b.v. Nederland, dan lijkt dit daar strijdig mee.”

Dit gaat Nederland bar weinig opleveren, en is vooral gunstig voor KLM en hun (buitenlandse) partners. De Nederlandse overheid lijkt dus weer eens geld over de balk te hebben gesmeten en krijgt er waarschijnlijk maar weinig voor terug. Maar ach, wat zou het ook, hè? Het is toch maar geld van de belastingbetaler die er alleen maar hard voor heeft moeten werken met bloed, zweet en tranen. Middenin een pandemie nog wel, maar ja: waar zouden we zijn zonder op massale schaal geldverkwistende nationale vervoerder, toch?