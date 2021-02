De gestoorde nepversoepelingen voor winkels: ‘Binnen 3 minuten klaar? Volgende klant moet alsnog 7 minuten wachten!’

In Nederland worden de coronamaatregelen verzonnen door clowns die zelf nog nooit een onderneming hebben gehad, laat staan een winkel. Dat zie je aan de hoge graad van achterlijkheid van het nieuwe beleid, zoals de nu al befaamde tienminutenregel. Deze regel is zo totaal gestoord dat als een klant na 3 minuten klaar is, de ándere klant toch nog 7 minuten moet wachten tot zij naar binnen kan.

Robin Middel, woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft aan De Telegraaf even uitgelegd hoe het precies werkt met die zogenaamde versoepelingen van het gestoorde kabinet-Rutte III. Nou, je lacht je rot. Want wat de bureaucraten van de overheid en de geschifte wetenschappers van het RIVM hebben verzonnen is écht knettergek. Er is dus die bekende regel van tien minuten. Dat is de maximale tijd die je in een winkel mag blijven voordat je verplicht weer buiten moet staan.

Maar stel je nou dat iemand een winkel binnenkomt, al weet welk boek hij wil hebben, en na drie minuten weer klaar is? Dan kan de andere klant toch gewoon naar binnen. Toch? Dat zou je denken. Logisch. De ene is immers weg. Nou nee! “Als je binnen drie minuten klaar bent, moet de volgende klant nog zeven minuten wachten,” aldus Middel. Maar als je na tien minuten klaar bent mag de andere klant wel meteen naar binnen. Zo komen de meeste winkels uit op maximaal twaalf klanten per uur.

Wat als mensen meer tijd nodig hebben? Nou, dan heb je pech. “Dan plan je twee klanten per uur in die op hun gemak iets kunnen uitzoeken. Dat is aan de winkeliers zelf.” Dat is bijvoorbeeld het geval in een kledingzaak. Als mensen iets moeten passen. Dan kun je in de praktijk dus géén twaalf klanten per uur hebben, maar eerder twee. Of als je heel gelukkig bent vier. “Het mag ook heus langer. Als je een kledingwinkel hebt en even wat wilt passen, mag je ook wel een uur rondlopen,” zegt mijnheertje Middel daarover.

Maar wacht eens even, dat kost de winkeleigenaar toch bakken met geld? Als één klant een uur winkelt maar slechts één of twee kledingstukken kost, waar doe je het in godsnaam dan voor als ondernemer? En wat doe je trouwens met die mensen die een “afspraak” met je gemaakt hebben om langs te komen en vervolgens er niet in kunnen? Dwing je mensen dan maar om het allemaal af te raffelen in 20 minuten of minder? “Welkom, maar ga over maximaal 20 minuten weg want anders ga ik failliet!” Zoiets?

Kortom: de jongste Rutte III-versoepelingen die voor winkels gelden zijn niet alleen nepversoepelingen, het zijn wanstaltige, belachelijke, volstrekt bezopen maatregelen die alleen maar genomen kunnen worden door mensen die hun hele leven alleen voor de overheid gewerkt hebben. Als het niet zo enorm triest was, zou je er misschien nog om kunnen lachen. Maar helaas: het kabinet drijft met hun pyrrus-versoepelingen hele bedrijfstakken regelrecht het faillisement in. Bedankt, hè?