De hoogst uitgekeerde geldbedragen bij online casino’s wereldwijd

De magische aantrekkingskracht van casino’s wordt vooral veroorzaakt door de hebzucht van de mens, in combinatie met het verlangen naar een ander leven.

Want stel je toch eens voor dat je die grote klapper maakt en miljoenen mag laten bijschrijven op je bankrekening! In een casino bestaat die mogelijkheid en dat geldt natuurlijk ook voor de online casino’s.

Zelfs met een zeer lage inzet kun je een astronomisch hoog geldbedrag in de wacht slepen, zo blijkt uit de feiten. Meerdere spelers kunnen hierover meepraten.

Ben je benieuwd naar welke spellen je in het casino kunt spelen? In dit casino spellen schema kun je terecht voor eindeloos veel spellen, die je zowel in een online casino als in een fysiek casino kunt spelen.

Progressieve jackpot

Speel je roulette of blackjack, dan heb je een goede kans om met een mooi geldbedrag naar huis te gaan. Het zijn echter niet de miljoenenbedragen waarover wij hier spreken. Evenmin kun je die bij een gewone fruitmachine winnen, omdat de machine altijd een percentage uitbetaalt van wat er door de spelers in is gestopt.

Interessant wordt het echter wanneer alle speelautomaten aan elkaar gekoppeld worden en er een progressieve jackpot wordt opgebouwd. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat er tien casino’s zijn met elk honderd speelautomaten.

Als op die automaten elke minuut een euro wordt verspeeld, zijn dat dus duizend euro’s per minuut die de gokkers besteden.

Zou je daarvan één procent apart zetten, dan is dat dus een tientje per minuut. In een uur tijd heb je dan al zeshonderd euro in de jackpot en dat loopt dus lekker op. Het is voor veel mensen een extra stimulans om hun geluk te willen beproeven. Het effect daarvan is dat er nog meer wordt ingezet en de jackpot dus nog sneller oploopt.

Mega Moolah

Zeg je jackpot, dan zeg je Mega Moolah. Volgens online gokkasten specialisten is dit de populairste gokkast die je in het online casino kunt spelen. In 2017 speelde iemand in het online casino Tipico dit spel met veel succes, want het bracht ongeveer 9,2 miljoen dollar op. Omgerekend is dat dik acht miljoen euro, dus voldoende om de rest van je leven te kunnen leven in luxe en stijl!

Maar als je denkt dat dit de grootste jackpot ooit was in een online casino, dan heb je het mis! De Brit Jon Heywood won op 6 oktober 2015 ruim 13,2 miljoen Britse pond, dat komt neer op ongeveer 17,2 miljoen dollar. Ook dit kapitaal werd vergaard door deelname aan Mega Moolah. Dat leverde hem veel bekendheid op. Ook het online casino Betway kreeg er veel nieuwe bezoekers door en heeft ongetwijfeld ondanks het uitbetalen van het gigantische bedrag goede zaken gedaan.

Mega Fortune

In dezelfde orde van grootte past ook het verhaal over de anonieme winnaar die via Mega Fortune een miljoenenbedrag wist te toucheren. Het gaat om een inwoner van uit het buitenland namelijk Finland, deze persoon speelde het spel op 20 januari 2013 bij Paf Casino en had vervolgens bijna drie jaar lang het wereldrecord in handen voor de grootste jackpot in een online casino ooit. Anderhalf jaar eerder won een Noorse student ook een enorm bedrag bij Mega Fortune. Hij logde in bij Betsson omdat hij niet kon slapen, kreeg tien gratis spins en won vervolgens ruim 11 miljoen euro. Kassa!