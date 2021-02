‘De nieuwe miljonairsbelasting van de PvdA? Levert vrijwel niets op zorgt wél voor belastingontwijking!’

De PvdA komt voor de Kamerverkiezingen volgende maand alvast op de proppen met een nieuwe belasting: die voor miljonairs. Dat is een onverstandig vehikel, rekent econoom Frits Bosch voor. Het zal slechts “peanuts” opleveren, maar wel de belastingontwijking flink aanjagen. Wat een schrijnend gebrek aan visie van de sociaal-democraten, meent Frits.

“Haal het geld waar het geld zit” is het nieuwe motto van de PvdA. De partij wil de inkomens en vermogensongelijkheid in Nederland verminderen. De PvdA wil de vennootschapsbelasting verhogen naar 30% voor winsten boven twee ton. Het mkb wordt ontzien, maar de progressieve vermogensbelasting moet omhoog voor bezitters van €1 miljoen en meer in box 3. Zij worden voor 3% aangeslagen. Boven 5 miljoen zou dat 5% moeten worden. Ook GroenLinks en de SP willen een miljonairstax, maar minder zwaar. Het zou €3 miljard extra opleveren voor de schatkist.

Hoe moeten we hier tegenaan kijken? De eerste opmerking is dat op wereldwijde schaal de inkomens en vermogensongelijkheid in ons land laag is, zie de bekende Gini-coëfficiënt. Dat komt doordat de belastingdruk in Nederland al zeer hoog is: het is niet voor niets dat velen in ons land zo krom lopen.

De tweede opmerking is dat een extra opbrengst van €3 miljard “peanuts” is. Een voorbeeld: Mark Rutte en Wopke Hoekstra hebben een gat in hun hand. Ze hebben vele miljarden gestopt in de bodemloze put KLM. Er zijn (te?) vele miljarden gegaan in de corona-gerelateerde NOW-regeling. Er zijn vele tientallen miljarden gestoken in het EU Herstelfonds ten behoeve van de bodemloze put Zuid Europa. Grazie mille a tutti!

Een miljonairsbelasting levert vrijwel niets op maar geeft wel wroeging, demotivatie en belastingontwijking. Miljonairsbelasting is een goedkope en veel te simpele ‘oplossing’. Ik zie liever morbide vermogens aangepakt: de miljardairs. Zet daar eens een flinke schep in.

De PvdA verwijt de VVD gebrek aan visie. Dat is correct en tevens juist. Maar PvdA komt niet veel verder. Ik ken nog de tijd dat deze partij er was voor de gewone man en vrouw. PvdA is al decennia verworden tot een hoogopgeleide regentenclub, zonder enige voeling met de oorspronkelijke achterban. Ik zie helemaal niets in deze club.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.