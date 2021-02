Doldrieste Sylvana Simons beschuldigt Thierry Baudet (FVD) en Dion Graus (PVV) van ‘dagelijkse moord op vrouwen’

Sylvana Simons slaat weer eens wild om zich heen op Twitter en verzint daarbij een nare term om haar politieke tegenstanders te framen. De politici Dion Graus (PVV), Thierry Baudet (FVD) en trendwatcher Adjiedj Bakas krijgen het verwijt naar hun hoofd dat zij met hun “seksistische uitspraken” medeverantwoordelijk zijn voor een heuse “femicide” die in dit land dagelijks zou voorkomen. Het moet niet gekker worden!

Sylvana Simons (BIJ1) is extra zuur vandaag. Kamerleden Dion Graus en Thierry Baudet worden verweten op dagelijkse basis vrouwen te vermoorden, samen met hun “enablers.” Ook trendwatcher Adjiedj Bakas zou betrokken zijn bij deze seksistische massamoord, aldus de Amsterdamse volksvertegenwoordiger.

De ophef begon toen Bakas uithaalde naar de BIJ1-lijsttrekker in een column van HP/De Tijd, waarin hij haar een “leeghoofd” noemde. Volgens hem zou het goed zijn als er in de politiek een “Surinaamse tegenhanger” van Simons zou komen, die het voorbeeld zou moeten volgen van andere allochtone mediasterren.

Bakas zei: “Met humor, kracht en fel[heid] (‘Ik kan het woord identiteit niet meer horen zonder ervan te kotsen’) tackelen ze het slachtofferdenken van tante Syl, die ik nog ken als kooidanseres in de roemruchte Amsterdamse discotheek IT (…)” Vervolgens noemde hij haar “zo’n subsidiehoer.” Dat was voor Simons voldoende reden om ook flink gal te gaan spuwen:

En denk maar niet dat dit soort seksistische uitspraken geen verband houden met al het geweld, economische achterstelling en zelfs de femicide die zowat dagelijks voorkomt. Graus, Baudet, Bakas en hun enablers hebben niets om trots op te zijn. Integendeel. https://t.co/l7L0pfut24 — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) February 26, 2021

Zonder enige moeite haalt ze seksisme erbij en sleept ze ook Dion Graus en Thierry Baudet mee in de ‘discussie,’ die ze vervolgens verantwoordelijk houdt voor een “femicide” die hier blijkbaar aan de gang is. Simons meent dus dat er een bewust beleid aan de gang is dat erop is gericht om vrouwen te vermoorden, puur omdat ze vrouw zijn.

De feiten zijn duidelijk: het gaat niet zo goed met Sylvana. Prima dat je een beetje pissig wordt omdat iemand het woordje “hoer” in de mond neemt, maar vliegen we hier niet een béétje uit de bocht? Ook door Kamerleden van stal te halen die niks met die hele column van Bakas te maken hebben, en hen allerlei moorden in de schoenen te schuiven?

Dus, kan iemand die om haar geeft misschien haar temperatuur komen opnemen, en mevrouw Simons onder een warm dekentje stoppen? Daar knapt waarschijnlijk iedereen weer een beetje van op!