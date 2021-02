Doorgedraaid stalinistisch BIJ1 eist méér corona-dictatuur: ‘Scholen pas open bij VOLLEDIGE veiligheid!’

De Nederlandse jeugd wordt totaal gesloopt door het draconische wanbeleid van het kabinet Rutte III. De kritiek op dat beleid neemt dan ook toe. Steeds meer mensen, experts als artsen incluis, willen dat er een einde aan de lockdown komt. De voordelen wegen overduidelijk niet meer op tegen de nadelen. Maar wacht, er is een partij in Nederland die wil dat het kabinet er nóg harder invliegt dan het al doet: BIJ1.

Dat BIJ1 dictatoriale neigingen heeft wisten we al langer, maar dan ging het vaak over zogenaamd “antiracisme” en “genderinclusiviteit.” Maar wat blijkt? De partij is minstens net zo autoritair wat corona betreft. Want waar normale mensen het volstrekt normaal vinden dat de scholen weer opengaan laat het clubje van Sylvana Simons weten dit volkomen onacceptabel te vinden.

“Van gepruts met vaccinatiecijfers tot het accepteren van nóg meer verloren levens, ‘want de zorg kan het aan’,” schrijft de anti-racistische fascistische partij op Twitter. “Dit neoliberale doormodderbeleid is een dodelijke ramp. BIJ1 roept al maanden om indammen, in plaats van gecontroleerd verspreiden. Dit kan en mag zo niet verder.”

“Het is niet duidelijk hoe scholen straks open kunnen, zonder de gezondheid van duizenden op het spel te zetten,” aldus BIJ1 in wat duidelijk een enorme overdrijving is. “Stop met politieke keuzes maken over de rug van mensenlevens. De scholen kunnen pas open als we de veiligheid volledig kunnen garanderen.”

Let goed op die laatste zin en op de term die BIJ1 daar gebruikt. “… als we de veiligheid volledig kunnen garanderen.”

Dat is gekte. De veiligheid kan nooit “volledig” gegarandeerd worden, al was het maar omdat experts ons nu al een tijd vertellen dat corona voor jaren bij ons zal blijven ‒ misschien wel tot in de eeuwigheid.

En trouwens, niet alleen ‘corona’ is mogelijk gevaarlijk voor mensen met co-morbidities en ouderen, maar dat geldt ook voor de griep. Oké, sure, er vallen gemiddeld minder doden door de griep dan door corona, maar in 2018 waren dat er toch nog iets van 10.000.

Als “we” de veiligheid van onderwijzers altijd volledig moeten kunnen garanderen gaan de scholen nooit weer open.

Blijkbaar vinden ze dat BIJ1 prima. Niet zo gek misschien. Want, laten we eerlijk zijn, hoe dommer het Nederlandse volk, des te groter de kans dat een prutclub als BIJ1 zetels haalt bij Kamerverkiezingen. Misschien dat het dus niets meer of minder dan verkiezingsstrategie is. Wie zal het zeggen?