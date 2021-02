Een nieuw doelwit! NRC en kartelmedia openen aanval op PVV: ‘Dion Graus dwong zijn vrouw tot seks met beveiligers’

Nu de aanvallen van de kartelmedia ervoor gezorgd hebben dat Mark Rutte met droge ogen Forum voor Democratie kon uitsluiten richten die media hun pijlen op een ander doelwit. De PVV. Gisteren werd al bekend dat Rutte die partij óók uitsluit. En vannacht kwam daar nog eens een keiharde aanval overheen. NRC Handelsblad beweert namelijk dat Dion Graus, Kamerlid van de PVV, zijn vrouw dwong seks te hebben met zijn beveiligers. Op die manier hoefde hij niet handje contantje te betalen. Nee, wat eten, wat drinken, en rampetampen. Feest! En voor Dion vrijwel gratis. Althans, dat is de beschuldiging.

Het hele verhaal kan hier gelezen worden. Het is allemaal bijzonder vunzig. Hij zou zijn toenmalige vrouw Joyce hebben aangezet – of dat dan onder dwang valt of aanmoediging wordt niet helemaal duidelijk in het stuk, waardoor het ook niet duidelijk is of er zelfs maar sprake kan zijn van illegaal handelen, hoewel wel immoreel handelen, maar dat is een tweede – seks te hebben met privé-beveiligers. Die beveiligers, kunnen we afleiden uit app-berichten die in handen zijn van NRC, werden op die manier beloond voor hun diensten. Dat is tenminste wat de NRC beweert.

Dit verhaal speelde jaren geleden al eens. Toen besloten Joyce en Dion om er privé uit te komen. Maar nu heeft zijn ex zich tóch weer gemeld bij de recherche en allerlei documenten afgegeven, waaronder app-berichten van Dion aan anderen, de beveiligers ook, maar ook geluidsopnames van gesprekken die Dion had met, nou ja, iedereen. Ja, ook met andere PVV-Kamerleden. Blijkbaar nam Graus die gesprekken op met het doel om ze te gebruiken in de toekomst voor een boek of, nou ja, voor andere doeleinden.

Die documenten en bestanden zijn in handen van NRC. Dion Graus heeft al een persbericht afgegeven waarin hij de beschuldigingen ontkent, en stelt dat Joyce hoegenaamd geestelijk niet in orde is, dat de krant daarvan op de hoogte is, en dat het daarom immoreel is geweest van de krant om dit verhaal zo te publiceren.

Maar wat er is met Dion Graus, dat weten we nog niet pic.twitter.com/e9c3uibmUU — Roelf Jan Duin (@rjduin) February 8, 2021

Kijk. Als de beschuldigingen kloppen dan is het walgelijk allemaal, zeker als het niet “aanmoediging” was maar “dwang.” Als dat laatste vervolgens bewezen kan worden zal hij daar strafrechtelijk voor vervolgd moeten worden. Maar dat is wel ‘als, als, als.’ Het is immers aan de autoriteiten om dit te onderzoeken en te bekijken of er inderdaad strafbare feiten zijn gepleegd. Dat is niet aan een krant of zelfs maar aan de publieke opinie.

Zelfs het alles rechts van de VVD-hatende GeenStijl zet er dan ook wat vraagtekens bij:

Hamvraag is wel: was het een vorm van gedwongen seks en telt het misschien wel als prostitueren, of waren Dion & dinnetje gewoon lekker een robbertje aan het swingen? Ligt het derhalve allemaal aan de ‘gemoedstoestand’ van mevrouw (zoals Dion heeft verklaard) en zijn ‘de NRC en haar bron elkaars marionet’?

Maar daar komt nog wat bij. Met name dus dat Graus in het geheim opnames heeft gemaakt van gesprekken met andere PVV’ers, en volgens NRC zelfs van een fractievergadering. Om dat kracht bij te zetten heeft de krant een paar van zulke opnames online gezet, bijvoorbeeld een schreeuwerig gesprek tussen Graus en Fleur Agema waarin die tweede de eerste toebijt dat hij alle kritiek op hem aan zichzelf te danken heeft omdat hij altijd en overal ruzie schopt.

Hoe kun je in godsnaam samenwerken met een man die a la Nixon heimelijk alles opneemt wat je tegen hem zegt? En dan ook nog eens júíst bij de PVV, de partij bij uitstek die van geheimzinnigheid houdt en loyaliteit tot ware kunst verheven heeft.

Met betrekking tot zijn vrouw is er geen juridisch oordeel uitgesproken. Hij ontkent het en dus moet Wilders achter hem blijven staan. Gelijk heeft hij. Maar in het geheim opnames maken van gesprekken met iedereen, zelfs zijn collega-fractiegenoten? Dát is volkomen onacceptabel, zeker als die anderen daar niet over geïnformeerd waren – en ja, daar heeft het echt alle schijn van.

Natuurlijk laat dit niet onverlet dat de timing van deze aanval buitengewoon verdacht is. Sterker nog, je moet wel heel naïef zijn om te geloven dat dit niet nu online is gekomen omdat de verkiezingen eraan komen. De PVV staat op 20 zetels, en de kartelpartijen en de kartelmedia willen daar iets aan doen. De PVV op 14 zetels, soit. Maar 20? Nee. Het mag niet de tweede partij van het land zijn. En dus worden dit soort aanvallen nu ingezet met als doel de partij te beschadigen. Want, stellen zij zich voor, als Graus eruit wordt gegooid gaat hij misschien wel wraak nemen, en kan hij de PVV nog een beetje meer beschadigen.

En dat kon weleens reden zijn voor Wilders om hem tóch voor de fractie te behouden, ook als hij privé ongetwijfeld witheet van woede is dat Graus opnames heeft gemaakt. Of gaat hem dat toch echt vijftien stappen te ver en verbindt hij er wél conclusies aan? In het NRC wordt Graus geciteerd als gezegd hebbende dat een nieuw schandaal hem politiek de kop zal kosten. Misschien heeft hij daar gelijk in.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van onze speciale groep op MeWe, hét alternatief voor Big Tech-wappie Facebook.

Wel een vraagje: wanneer kunnen we dit soort artikelen verwachten over het seks- en privéleven van politici van kartelpartijen? Want, ja, over Graus werd er al wat geroddeld, maar hij is niet de enige in Den Haag voor wie dat geldt. De kartelpartijen kunnen er volgens dergelijke roddels ook heel wat van. Gek dat daar niets mee gebeurt. Je zou bijna denken dat de media een agenda hebben, he?