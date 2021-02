EU-topbobo’s maken er royale puinhoop van, zowel met vaccins als Rusland… Geef ze op hun donder!

Zowel de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, als de chef buitenland, Josep Borrell, hebben forse kritiek over zich heen gekregen. Von der Leyen moet zich gaan verantwoorden vanwege de vaccinruzie met AstraZeneca en Borrell wordt zelfs gevraagd om af te treden vanwege een bezoek aan Moskou dat eindigde in een pijnlijke afgang voor Brussel.

Door Ursula von der Leyen en Josep Borrell slaat de EU zeker twee keer op rij een ontzettend modderfiguur, zo meldt de NOS.

Von der Leyen reageerde hysterisch toen farmaceut AstraZeneca liet weten dat er een probleem was met een toeleverancier en de productie van coronavaccins noodgedwongen op een lager pitje kwam te staan. Von der Leyen dreigde direct (en nog voor er duidelijkheid was over de oorzaak van het probleem) met grenscontroles tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland (onderdeel van Groot-Brittannië). Dat bleek in strijd te zijn met de brexit-afspraken én de Goede Vrijdagvredesovereenkomst, waardoor de Britten woest werden.

De chef buitenland Josep Borrell presteerde het om even naar Rusland te reizen. Zelf gaf hij vooraf als reden dat hij “een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen met de Russen” wilde openen. Dikke kans dat dit bedoeld was om geheime afspraken over de aanschaf van het Russische vaccin te maken, maar hier gaf hij zelf geen openheid over. Tegelijkertijd wilde hij van de gelegenheid gebruikmaken om de Russische oppositieleider Navalny te bezoeken. Altijd verstandig om zoiets te doen terwijl je de banden met de Russen wilt aanhalen! Wat kan er nou misgaan?

Nou: de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov wimpelde hem af op hilarische wijze en zei tegen hem dat als hij Navalny persé wil bezoeken, hij dan het beste een verzoek bij de rechtbank kon indienen. Tot overmaat van ramp werden er tijdens het bezoek van Borrell ook nog drie EU-diplomaten het land uitgezet én zei Borrell niets toen Lavrov de Europese Unie een onbetrouwbare partner noemde. Als ónze chef buitenland wordt je toch op z’n minst geacht dat op alle mogelijke manieren te weerspreken! Borrell stapelde dus fout op fout op fout.

De affaire lijkt serieuze gevolgen te hebben voor de carrière van de commissaris, want de Letse Europarlementariër Riho Terras is zelfs een handtekeningenactie begonnen om Borrell af te zetten. Die is inmiddels al door tachtig politici ondertekend. Dus lekker bezig Borrell!

De EU lijkt dus eens te meer een afvoerputje te zijn, waar landen hun falende en blundere politici naar kunnen wegpromoveren. Fijn voor de politieke systemen van de lidstaten; zij zijn van de faalhazen af. Maar het is minder prettig voor ons doorsnee Europeanen. Wij hebben er ineens een vaccinblunderaar en een useful idiot voor Poetin bij. Fijn, zeg!