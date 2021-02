Feest in België: de kappers gaan weer open! Maar Nederlanders zijn NIET welkom

In België is men dolblij. Niet zo gek, want de kappers mogen daar weer open. Dit betekent niet alleen dat kappers zowaar weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, maar ook dat Jan met de Pet de pet kan afdoen omdat hij zich niet meer hoef te schamen voor zijn kapsel. Geweldig. Alleen wel jammer voor ons omdat Nederlanders niet welkom zijn in België. België voor de Belgen, ofzo.

Vanaf zaterdag mogen Belgische kapsalons weer open. Het is eigenlijk te triest voor woorden dat we in een situatie zitten in de wereld waarin kappers toestemming nodig hebben van de overheid om hun werk te doen, maar soit. Dat is nu eenmaal zo – en we accepteren het allemaal.

Maar in België gaat het vanaf morgen dus veel leuker worden. Lekker naar de kapper. Even een knipbeurt. En natuurlijk relaxen, want voor veel mensen is een bezoek aan de haarsalon ook gewoon even ‘eruit.’

Helaas is er wel slecht nieuws voor mensen die bij de grens wonen en denken: ‘Weet je wat, ik ga ook even naar de kapper in België!’ De Belgische Beauty Federatie heeft kappers namelijk opgeroepen “geen Nederlandse klanten te ontvangen voor een knipbeurt in verband met de verspreiding van het coronavirus,” weet De Telegraaf.

Dat is al ziek genoeg, maar wacht, het wordt nog 1984-achtiger. Want “de politie in België kondigde ook al aan extra streng te gaan controleren op onnodige grensoverschrijdingen.”

Wat is dit gek zeg! We zouden toch een ‘Europa voor iedereen’ creëren? Wat is er gebeurd met die grote Europese droom waar al die elites altijd de mond van vol hebben? En dan dat gezeur over grenzen. Die zouden toch eigenlijk al lang ‘achterhaald’ zijn?

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van onze speciale groep op MeWe, hét alternatief voor Big Tech-wappie Facebook.

Heel bevreemdend om te zien dat isolationisme opeens als deugd wordt beschouwd door de Europese boven-ons-gestelden.