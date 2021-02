Feestje! Banken heffen de privacy van internetoplichters op, slachtoffers kunnen ze nu zelf te grazen nemen

Voor internetoplichters is het uit met de pret. Banken bieden slachtoffers vanaf nu de mogelijkheid om de naam en het adres van de oplichters op te vragen, mits zij eerst aangifte hebben gedaan. Verschuilen achter privacywetgeving zit er voor deze smeerlappen niet meer in!

Het werd echt hoog tijd dat we in Nederland eens wat minder rekening gingen houden met de privacy van oplichters en andere criminelen. Dat werd toch echt te gek. En minister Grapperhaus van Justitie denkt er kennelijk hetzelfde over. Hij heeft de banken nu zo ver gekregen dat ze de privacy van jatmozen opheffen.

Wie online is #opgelicht kan gaan proberen om geld terug te vorderen bij de daders. #Banken gaan de naam en het adres van #internetoplichters doorgeven aan slachtoffers, mits die aangifte hebben gedaan → https://t.co/Bm15eileB5 #KassaTV pic.twitter.com/tkANzcEM7r — Kassa (@kassa_bnnvara) February 2, 2021

Fraudeurs krijgen van de banken wel eerst de kans om zelf het geld terug te storten als gedupeerden eerst aangifte hebben gedaan. Doen ze dat niet binnen de drie weken die de bank ze daarvoor geeft, dan mag de bank op verzoek van het slachtoffer bepaalde personalia gewoon verstrekken.

Het zal natuurlijk niet alle vormen van fraude tegengaan, maar het zal wel echt ontzettend helpen. Veel fraudeurs maken namelijk nog steeds gebruik van Marktplaats, de Tikkie-app en Nederlandse bankrekeningen. Voor Nigeriaanse prinsen, buitenlandse lotto’s en erfenissen is het nog steeds uitkijken geblazen, maar als je daar tegenwoordig nog intrapt ben je ook wel héél naïef.

Het scheelt de politie in ieder geval een hele hoop werk, want nu zou je als slachtoffer dus in principe de correspondentie tussen jezelf en de bank aan een agent kunnen laten zien, en de oplichter direct confronteren. Mooi dat dit eindelijk zo kan!