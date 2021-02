Filmpje! Geert Wilders: ‘Onder Rutte zijn we afgezakt naar niveau Bulgarije waar vaccins met paard en wagen worden verspreid’

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer is Geert Wilders vandaag losgegaan op de wanstaltige manier waarop het kabinet het Nederlandse volk probeert te vaccineren tegen het virus. “Onder Rutte,” zei de PVV-leider, “zijn we afgezakt naar een niveau van Bulgarije. Een land waar de vaccins nog met paard en wagen worden verspreid. Nederland onwaardig.”

“Nederland is een land met slimme, creatieve en hard werkende mensen. Een land dat in het verleden menig crisis overwon door de moed van haar bevolking. En bij zo’n sterk land verwacht je ook een regering waar slimme mensen zitten die weten wat ze moeten doen,” begon Wilders vandaag zijn relaas tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. “Hoe ze problemen moeten aanpakken maar vooral ook moeten oplossen. Maar wij hebben een kabinet, en met name een minister van VWS, die steeds opnieuw, al een jaar lang, steken laten vallen. Van mondkapjes tot apps. Van het testbeleid tot bron-en-contact-onderzoek. En van het verpatsen van persoonlijke data van mensen die zich lieten testen aan criminelen, tot het vaccinatiebeleid.”

“Alleen Bulgarije en misschien nog Ethiopië doen het, als het gaat om het vaccineren, slechter dan wij. We bungelen onderaan alle lijstjes. Dat is beschamend en Nederland onwaardig,” ging Wilders verder. Nou weet ik natuurlijk niet in welk land hij de afgelopen jaren heeft gewoond, maar ik vind dat Nederland helemaal niet onwaardig. Niet het Nederland van Mark Rutte. Daar past dat prima bij. Want dit is hoe Mark Rutte rolt. Ieder jaar weer. En elke verkiezing wordt zijn partij weer ‘gewoon’ de grootste.

Afijn, Wilders ging natuurlijk verder met zijn verhaal. “We hebben nog steeds vrieskisten vol met honderdduizenden ongebruikte vaccins. En vanmorgen nog werden senioren weggestuurd op een priklocatie die van de GGD in Doetinchem omdat daar geen naalden beschikbaar waren. Het is met geen pen te beschrijven,” concludeerde de PVV-leider daar volkomen terecht over.

“We hebben een minister van Volksgezondheid die in blinde paniek sjoemelt met cijfers door de rekenmethode zo aan te passen dat het lijkt alsof er meer mensen zijn gevaccineerd… om daar even later weer op terug te komen nadat de ziekenhuizen hem hard en publiekelijk hebben teruggefloten. Maar degene die het allemaal heeft laten gebeuren is minister-president Rutte. De man die ook hier weer vandaag, vooral met zijn telefoon zit te spelen.” En nee, dat was geen overdrijving. Want juist op dat moment lieten de camera’s Rutte zien. We zagen dit beeld:

“Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een land als Denemarken zes keer meer mensen heeft gevaccineerd dan Nederland en een land als Ierland bijna vijf keer zoveel? Onder premier Rutte zijn we afgezakt naar het niveau van een land als Bulgarije, een land waar de vaccins nog met paard en wagen worden verspreid. En ik roep het kabinet op, opnieuw, om meer en sneller vrijwillig te vaccineren. Alles wat aan vaccins binnenkomt moet binnen een paar dagen worden gebruikt!”

Oh ja! “En heeft de premier al met de Russische president Poetin gebeld om een grote lading van het Russische vaccin Spoetnik te krijgen? Een vaccin dat met 91,6% effectiviteit veel effectiever is dan het vaccin van AstraZeneca en Janssen.”

Ook wil Wilders dat het kabinet begint met het “vrijwillig” vaccineren van mensen die juist vooral op de IC liggen. Dus mensen van boven de zestig, en die vaak ook nog andere serieuze gezondheidsklachten hebben. “Want hoe eerder zij gevaccineerd zijn, hoe sneller de druk op de IC’s zal afnemen, en hoe sneller de vrijheidsbeperkende maatregelen voor heel Nederland kunnen worden ingetrokken.”

Daarnaast had Wilders — die het lockdownbeleid in grote lijnen overigens wel degelijk steunt! — ook wat aandacht voor de horeca. “Helaas,” zei hij, blijven die “nog wat langer gesloten. Ze houden dat vrees ik niet meer lang vol. Dus opnieuw mijn oproep: compenseer ze dan, op zijn minst, voor de volle honderd procent. Want anders gaan heel veel ondernemers kapot.”

Tja. Maar dat boeit Rutte natuurlijk geen bal. Als puntje bij paaltje komt kunnen hij en zijn vrienden immers altijd wel ergens terecht om te ontspannen, al is het bij een bij een gesloten genootschap.

En daar moet ook nog bij gezegd worden: die compensatie is helemaal niet nodig! Wat wel nodig is? Ze moeten weer gewoon open kunnen! Dit heeft geen zin! De horeca speelden een heel kleine rol in de verspreiding van het virus. Ze hadden allemaal al maatregelen genomen. Ze kunnen gewoon weer open, zodat ze zelf hun eigen geld kunnen verdienen – en zodat Henk en Ingrid nog een beetje van het leven kunnen genieten, want dat is er onderhand al máánden niet meer bij.

“Waarom, waarom weigert dit kabinet consequent de wens van een Kamermeerdheid uit te voeren om het salaris van zorgmedewerkers structureel te verhogen?” vroeg Wilders ook nog. Daarna noemde hij het schandelijk dat meerdere moties, van verschillende partijen, gewoon keihard genegeerd zijn. “We moeten stoppen met die eeuwige zorgvrekkigheid van de VVD. We moeten investeren in de zorg,” ging hij verder. Er moeten meer ziekenhuisbedden komen, meer ziekenhuizen, meer bedden op de IC. “Kortom, gewoon meer zorg. Veel meer zorg is wat Nederland nu nodig heeft.”

Het was bijzonder interessant om Wilders’ optreden te zien. Want hij had harde kritiek op het kabinetsbeleid, maar gaat in grote lijnen wel degelijk mee in het narratief van het kabinet. Hij steunt de lockdown. Maar hij wil dat er meer steun komt voor het MKB én dat de zorg wordt opgeschaald. Dat laatste is op zich prima, een hele verbetering ten opzichte van het wanbeleid van koning Rutte, maar zeker die ‘steun’ is alleen maar nodig omdat het kabinet een ronduit dictatoriaal coronabeleid voert. Niks geen lockdown! Gooi de boel weer OPEN! Er had al lang geïnvesteerd kunnen worden in de zorg. Deze situatie waarin we ons nu bevinden had heel gemakkelijk voorkomen kunnen worden. Open gooien die handel!