Foto’s! Heldhaftige BOA’s sturen jongens weg die zomaar dachten te kunnen voetballen

Op zaterdag waren er een paar jongemannen die zomaar dachten dat ze even ‘op het doel konden knallen.’ Dit terwijl er natuurlijk sprake is van een coronacrisis. Vreselijk. Maar wees niet bang: gelukkig waren er moedige BOA’s die onmiddellijk ingrepen en de onverlaten direct naar huis stuurden. Zo!

Journalist Vincent Lengkeek dacht dat hij en zijn vrienden even met elkaar konden voetballen op zaterdag. Het weer was immers hartstikke mooi, en ze waren er moe van de hele dag binnen te zitten.

Waar ze de arrogantie vandaan haalden om dat te doen in deze coronatijden weet niemand, maar vrees niet! Gelukkig waren er BOA’s paraat die onmiddellijk ingrepen!

Ben je op een zonnige dag even op de goal aan het knallen… #sportenisgezondzeiwopke pic.twitter.com/LumuSd4ZqL — Vincent Lengkeek (@verlengkeek) February 20, 2021

“Eerst werd een groepje kinderen weggestuurd, daarna waren wij aan de beurt,” aldus Lengkeek. “Ze zeiden dat ze twee boetes konden geven; voor verboden terrein en corona. Ik had nog een officiële parkeerwaarschuwing van vorig jaar maart(?) openstaan maar ze hebben me ‘gematst’.”

Nu is het vreemde dat deze jongens niet even met elkaar mochten voetballen, maar dat ANTIFA en Koerdische terroristen-supporters wél mochten demonstreren in Amsterdam. Want het probleem met de voetballers was natuurlijk niet dat ze de coronaregels met voeten traden (ha!), maar dat ze niet uitgesproken links waren.

Wat zijn we toch gezegend met dit soort dappere BOA’s, zeg! Je moet er toch niet aan denken dat jongelui zomaar even een balletje met elkaar trappen, in de openlucht, zonder wie dan ook lastig te vallen — en nog op meer dan anderhalve meter afstand van elkaar ook?!

Triest. Nee, dat is nog veel te zacht uitgedrukt. Dit is erger dan ‘triest.’ Dit is vréselijk. Het verleidt je tot wanhoop. Want dat Nederland zo ontzettend dictatoriaal zou worden, in zo weinig tijd, en vanwege zo’n virus, had je een jaar of twee geleden niet eens durven dénken.