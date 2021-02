Gaat lekker! Zelfs eigen D66-staatssecretaris vertrouwt belastingambtenaren niet, verdenkt ze van post kwijt maken

Na de toeslagenaffaire heeft zo goed als niemand nog vertrouwen in de ambtenaren bij de Belastingdienst. Zelfs de eigen bewindsman, staatssecretaris Hans Vijlbrief, durft zijn vingers niet te branden aan de integriteit van de organisatie. En dus voert hij een nieuw systeem in, om alle poststukken die burgers toezenden te oormerken en te kunnen blijven volgen. Want er schijnt daar nog wel eens wat kwijt te raken, waarna burgers ineens zwaar onterechte gepeperde rekeningen krijgen…

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën, D66) voelt er wel wat voor om een ‘track & trace’-systeem in te voeren bij de Belastingdienst, om ervoor te zorgen dat door burgers opgestuurde stukken niet zomaar kwijt kunnen raken bij de fiscus. Dan ben je toch eigenlijk alle vertrouwen in de eigen ambtenaren kwijt!

Kennelijk is het specifiek bij de Belastingdienst een probleem dat door burgers opgestuurde stukken zomaar kunnen verdwijnen of maandenlang onbehandeld bij een ambtenaar in de mailbox blijven hangen. Om dat in de toekomst te voorkomen kan het zomaar zijn dat er nu wéér een heel nieuw IT-systeem voor de fiscus moet worden opgetuigd. Dat meldt de Telegraaf. Dan kun je er haast donder op zeggen dat het weer eens heel duur én héél inefficiënt gaat worden.

Op zich is een dergelijk systeem, mits goed opgezet, niet eens zo’n heel slecht idee. Een stapje in de goede richting, nietwaar. Maar ook nog niet veel meer dan dat, zeker omdat aan zo’n nieuw systeem een hoop gevaren kleven – zie vorige alinea.

Hoe dan ook lijkt de Belastingdienst opnieuw in het eigen zwaard te vallen, nu er ook nog allerlei post lijkt te zijn kwijtgeraakt. Laten we niet vergeten dat heel veel competent personeel eruit is gewerkt, en het vaak om complexe dossiers en regelgeving gaat. Dan is het ook niet zo gek dat er dossiers lang onbehandeld blijven.

Al met al dus een goede stap. Maar of dit nu de langverwachte oplossing zal zijn voor alle misère bij die blauwe enveloppenfabriek…? We helpen het hopen, zullen we maar zeggen.