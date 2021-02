Gooi de sleutel maar weg! Wéér een man opgepakt voor stelen persoonsgegevens bij de GGD

Het is eigenlijk niet te geloven. Maar ja, er lopen bij de GGD dus een stel vreselijke mensen rond die gewoon gegevens verhandelen. Nu is er weer een 18-jarige ‘man’ opgepakt vanwege de diefstal van persoonsgegevens. Aldus de politie vandaag.

Zoals we onderhand allemaal weten kwam deze zaak eind januari aan het licht toen RTL Nieuws met een exposé kwam. Want, viel het RTL journalisten op, gegevens van mensen die zich op het coronavirus hadden laten testen werd gewoon te koop aangeboden via Telegram. Het ging daarbij niet alleen om namen en adressen, maar ook om burgerservicenummers en geboortedata.

Voor dieven is dat allemaal hartstikke fijn, want blijkbaar kunnen ze die informatie gebruiken om abonnementen af te sluiten en dergelijke.

Hoe dan ook, kort nadat die zaak bekend werd gemaakt kondigde de politie aan dat er een 23-jarige man en een 21-jarige man waren opgepakt. Vervolgens kwamen daar nog drie mannen bij: een 25-jarige man uit Amstelveen, een 22-jarige crimineel uit Helloo, en natuurlijk een etter uit Rotterdam.

Rotterdam represents!

En nu is er dus nog een zésde crimineel opgepakt; een louche figuur die informatie van mensen die getest zijn op corona aan de man probeert te brengen, zodat hij daar zelf beter van wordt.

Hier is dé ideale oplossing voor dit soort ranzig tuig: in de gevangenis zetten, de deur op slot draaien, de sleutel uit het sleutelgat halen… en vervolgens heel ver in het kanaal gooien. Dit soort walgelijke types, die werkelijk in staat zijn mensen in het financiële verderf te storten, verdienen niet beter.