Hallo “Kameraden!” Sylvana’s BIJ1 organiseert een digitaal festival en het wordt “gruwelijk vet!”

Of gewoon gruwelijk.

Zo, zo! BIJ1 heeft er zín in. Hoewel festivals overal worden gecanceld gaan onze nationale cultuurhaters er namelijk wel gewoon voor. Morgen van 14:00 tot 16:00 kan iedereen die dol is op zelfbestraffing mee doen. Of nou ja, meekijken. Ofzo. Natuurlijk moet dat dan wel digitaal gebeuren. Want corona. En ja, BIJ1 gaat helemáál mee in het coronagebeuren.

De vette, geweldige, ongelooflijke, coole show word online aangekondigd door Daryll Landbrug, die ook op de kieslijst van de partij staat. “Hoi! Goeie beste dag lieve mensen, kameraden, maar vooral onbekende mensen,” begint dit wandelend licht zijn relaas: “Mijn naam is Daryll Landbrug, [DDS: wat is dat voor koloniale naam, man!] en ik sta op de kieslijst in het kader van de aankomende verkiezingen. Namens politieke partij BIJ1 op plaatsje nummer 5. En de komende zaterdag hebben wij een Verkiezingsfestival. Ik weet dat al die festivals waarschijnlijk niet doorgaan, afgelopen jaar ook niet door zijn gegaan door corona.” maar goed nieuws! Zij gaan het wél doen.

Weet je nog niet wie BIJ1 is of wat wij vertegenwoordigen? Kijk mee met ons Verkiezingsfestival op zaterdag 13 februari om 14.00. Met interviews, muziek, dans en spoken word hoor je meer over onze partij en onze plannen.https://t.co/VQCnvB0udZ#VerkiezingsfestivalBIJ1 #KomBIJ1 pic.twitter.com/XJ9Qw7QJOh — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) February 12, 2021

“Komende zaterdag van 2 tot 4 hebben wij een heel gruwelijk festival” (daar twijfel ik dan weer helemaal niet aan, dat het gruwelijk zal zijn) “in het kader van de verkiezingen. Ik zou het heel graag en vet fijn vinden als jullie een keertje langs komen kijken, als je dat nog niet gedaan hebt, als je nog niet weet wie BIJ1 is, of wat wij vertegenwoordigen. [DDS: tip, alles draait om Nederlandhaat] Wij willen voornamelijk júllie vertegenwoordigen.”

Daar gaat hij dan nog even over door. Mensen proberen te bereiken “die zich niet gehoord voelen dan wel juist in deze moeilijke tijden het idee hebben dat er niet naar hen wordt geluisterd.” Dat “idee” hebben ze niet, Daryll, ze wéten dat dit zo is. Want als er wél naar ons geluisterd werd zouden de winkels gewoon weer opengaan. Maar nee. We worden tegen onze wil thuis opgesloten omdat er een virus is dat voornamelijk gevaarlijk is voor obese 65-plussers.

Afijn. “Zodoende, komende zaterdag, van 2 tot 4 uur, het BIJ1 Verkiezingsfestival! Check alle links online, [DDS: zijn er ook andersoortige links dan?] met name op Insta, maar ook op Facebook” Ja, een partij als BIJ1 wordt daar natuurlijk niet van af gegooid. Ze zijn net zo knetterlinks als Big Tech zelf.

“Ik zal er ook bij zijn,” dreigt hij vervolgens. Of belooft hij. Een kwestie van interpretatie natuurlijk. “Om een klein beetje los te geven over het programma: we gaan het hebben over het partijprogramma in relatie tot actualiteiten. Er komen persoonlijke interviews met de eerste vijf van de lijst. Die zullen daar aanwezig bij zijn, digitaal of fysiek. Er komen quizvragen voor ons, en we gaan misschien wel stiekem een beetje in debat met z’n allen.” Zo, zeg! Dat is nog eens rebels! “En daarnaast is het ook goed om te melden dat er ook muziek wordt gemaakt en spoken word gaat plaatsvinden, al dat soort dingen.”

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van onze speciale groep op MeWe, hét alternatief voor Big Tech-wappie Facebook.

Nou, nou. Een cultureel hoogstaand festival dus. Dat wordt nog wat. Maak je geen zorgen, Daryll, wij houden zaterdag al die “online links” van BIJ1 (in de volksmond: online extreem-links) in de gaten!