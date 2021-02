Held! Oscarwinnaar Denzel Washington veegt vloer aan met BLM: ‘Heb niks met mensen die de politie zo behandelen!’

Acteur Denzel Washington heeft in een interview duidelijk gemaakt dat hij de politie altijd zal steunen… en dat hij helemaal niets heeft met de linksradicale politiehaters van Black Lives Matter. Hij vindt het wanstaltig dat de BLM-protesten zo tegen de politie waren, aldus Washington, al was het maar omdat de demonstranten alleen maar in staat zijn te protesteren omdat politieagenten hun vrijheid waarborgen.

In Nederland doen de mainstream media vaak net alsof de Black Lives Matter-beweging op grote schaal gesteund wordt in Amerika ‒ en zeker door alle belangrijke zwárte Amerikanen. Niets is echter minder waar. Heel veel Amerikanen vinden BLM vreselijk. En ja, dat geldt ook voor Afro-Amerikanen. De kritiek vanuit juist die hoek op BLM is vaak niet mals.

Tweevoudig Oscarwinnaar Denzel Washington heeft zich nu ook uitgesproken tegen de radicaallinkse, racistische, gewelddadige beweging. “Ik heb ontzettend veel respect voor wat [de politie] doet,” aldus Washington in gesprek met Yahoo. “Ik heb niks met mensen die de politie beledigen. Als zij er niet waren zouden we de vrijheid niet hebben om te klagen over wat ze doen.”

Washington legde vervolgens uit dat hij zoveel respect heeft gekregen voor de politie door zijn eigen werk. Toen de opnames bezig waren voor de film Ricochet, die uitkwam in 1991, ging hij namelijk op stap met een politieagent, een sergeant. Die moest ingrijpen toen een oude man met een vuurwapen stond te schreeuwen bij zijn huis.

“Ik stapte niet uit de auto,” aldus Washington, “maar hij wel. Op het moment dat hij uit de politiewagen stapte kwam er een andere auto aansnellen. Twee jongeren sprongen eruit en begonnen te schreeuwen. Later bleek dat de oude man hun grootvader was. De agent slaagde erin de gemoederen te bedaren zodat er niets misging.”

“Maar het bewees voor mij dat agenten hun leven zomaar, van het ene moment op het andere, kunnen verliezen. De agent bleef kalm. Hij kon zijn eigen pistool trekken, waarna hij de jongeren die keihard aan kwamen racen had kunnen neerschieten. Hij had de oude verdwaasde man kunnen neerschieten ‒ ik denk dat die dement was. Maar in dat ene moment besefte ik, en ik ben het nooit vergeten, waar onze agenten elke dag mee te maken krijgen, van seconde op seconde.”

Washington gaf het interview in verband met zijn nieuwste film, The Little Things. Daarin speelt hij voor de dertiende keer in zijn lange loopbaan een politieagent.