Helft Nederlanders doet liever boodschappen zonder partner

Volgens 49 procent koopt partner onnodige producten

Huizen, 18 februari 2021 – 53 procent van de Nederlanders laat bij het boodschappen doen hun partner liever thuis. Dit blijkt uit onderzoek van Aanbiedingenfolders.nl onder 1.098 Nederlanders met een partner, uitgevoerd door PanelWizard. Van alle ondervraagden zegt bijna de helft dat hun wederhelft weleens thuiskomt met overbodige producten.

Hoewel een bezoekje aan de supermarkt voor veel mensen tegenwoordig een uitje is, laten vooral dertigers hun partner liever thuis als ze naar de supermarkt gaan (67 procent). Zestigers hebben de minste problemen met samen winkelen (44 procent). Daarnaast zijn vooral vrouwen kritisch over wat hun partner in de supermarkt koopt (55 procent), vergeleken met mannen (42 procent). “Dit is heel herkenbaar: terwijl je partner al bij de kassa is, sta jij nog bij de groenten. Je bent elkaar continue kwijt en aan het eind van de rit liggen er producten in je mandje waarvan je zeker weet dat je ze waarschijnlijk niet gaat gebruiken”, zegt Ivar van der Wal van Aanbiedingenfolders.nl. “Door corona is het natuurlijk sowieso belangrijk om snel boodschappen te doen. In die context ben ik een groot voorstander van alleen naar de supermarkt gaan.”

Te veel geld uitgeven

Wanneer de wederhelft dan toch boodschappen doet, is geld ook vaak een issue. Zo vindt maar liefst 21 procent van de ondervraagden dat de partner te veel geld uitgeeft aan boodschappen. Vooral dertigers vinden dat hun partner beter op de centen mag letten (33 procent), in vergelijking met zestigplussers (11 procent). Daarnaast vindt een op de tien dat hun partner te weinig rekening houdt met dieetwensen wanneer hij of zij de boodschappen haalt. Van der Wal: “Het negeren van specifieke dieetwensen kan een heikel punt zijn, waarschijnlijk gaat het in de meeste gevallen niet eens om het dieet maar eerder over het feit dat de ander zich niet gerespecteerd voelt. Zelf probeer ik bij het boodschappen doen altijd in mijn achterhoofd te houden wat mijn partner belangrijk vindt, dat kan een hoop gedoe schelen.”

Ruzie

Te veel of de verkeerde producten kopen kan voor nogal wat irritaties zorgen. Zo zegt een vijfde van de ondervraagden dat boodschappen doen bij hen weleens tot ruzie heeft geleid. Van der Wal: “Ieder heeft zijn eigen voorkeuren als het om boodschappen gaat. Het is dan ook niet gek dat er net andere producten in de koelkast belanden als je partner boodschappen doet. Zelf ondervang ik dat door altijd een boodschappenlijstje met mijn partner te bespreken, dan weten we tenminste zeker dat we op één lijn zitten.”

