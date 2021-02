‘Het Europese financiële systeem is verrot: als de coronasteunmaatregelen eindigen, stort de economie van een klif!’

Econoom Frits Bosch voorziet nog zwaar economisch weer in ons vooruitzicht. De angsten bij de instituten zit er goed in: de kans is groot dat de economie op heel het Europese continent van een klif stort als de coronasteunmaatregelen stoppen. Frits ziet niet zo snel een manier om het tij te keren: “Wat is wijsheid? Die is er niet meer.”

We vernemen van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF), te Washington, dat de beurs fors overgewaardeerd is en dat het fonds een ‘correctie’ niet uitgesloten acht. Het is buitengewoon ongebruikelijk dat het IMF met een dergelijk bericht komt. Het immers niet aan het IMF om hiervoor te waarschuwen. Dat dit instituut dit nu wel doet kan niet anders uitgelegd worden dat men bar slecht weer verwacht. Wellicht zelfs een beurskrach?

Is dit bericht onlogisch? Absoluut niet. Sinds de IT-beurskrach van ’08 en ’09 heeft de beurs zich ‒ los van een paar haperingen ‒ opwaarts gespoed. Prima rendementen werden behaald, waar overigens onze pensioenfondsdeelnemers niets van terugzien. Dus alleen al op basis van traditionele cyclus ligt een correctie voor de hand. Een slecht teken aan de wand is dat we nu ook zien dat hedgefunds een robbertje vechten met shortsellers. De beurs is nooit een toonbeeld van moraliteit, maar het is nu verworden tot snel graaien wat er te graaien is.

Mede ten gevolge van de pandemie is de schuldenberg mondiaal tot absurde hoogten gestegen. Die schulden spoedig aflossen is een naïeve gedachte in een tijd van faillissementen, die fors gaan toenemen. De schulden kunnen worden teruggeschroefd door hyperinflatie. Kan die er komen? Geen econoom die het weet. Uitgesloten is het beslist niet bij de gegeven overdadige monetaire financiering. Topeconoom Mathijs Bouman heeft in het FD laten weten te voorzien dat de inflatie toeneemt. We lezen dat onze brave burgers enorm gespaard hebben: 42 miljard euro, tegen een negatieve rente! Prachtig, ze wantrouwen (terecht) de fors overgewaardeerde effectenbeurs waar de koers-winstverhouding gigantisch is gestegen. Maar, beste spaarders, bij hyperinflatie smelt uw geld als sneeuw voor de zon.

Nu dringt de ECB er bij Europese banken op aan strenger te zijn bij de kredietverschaffing. Ze lopen nu te veel risico terwijl de buffers te laag zijn om klappen op te vangen. De stroppenpotten zijn te klein voor komende faillissementen. De ECB kijkt met “angst naar het moment dat de steunmaatregelen van de overheden beëindigd worden. Als ze tegelijkertijd uitgefaseerd raken is er een kans op een schadelijk ‘klif-effect,’ procycliciteit en een neerwaartse spiraal.” We moeten bedenken dat wij heel stilletjes een EU-bankenunie ingerommeld worden waarbij onze banken (c.q. spaarders) blootgesteld worden aan de enorme risico’s van Zuid-Europese banken. Het systeem barst van koppelingen en afwentelingen, gestut door het nu nog bestaande vertrouwen en op hoop van zegen.

Mijn conclusie kan niet anders zijn dat het Europese financiële systeem door en door verrot is.

Wat is wijsheid? Die is er niet meer. Er zijn overal doodlopende wegen voor laagrisicozoekenden. Het financiële systeem is compleet verdorven door kunstmatige, morbide marktingrepen van centrale banken. Als toevluchthaven: goud? Put opties? Een bekende beleggerswijsheid is: ‘de mooiste momenten om te beleggen is als het bloed door de straten stroomt.’ Prettige dag verder!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.