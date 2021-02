Hoppa! Rechtbank heeft maling aan zielige verhaaltjes relschoppers: deelt zonder moeite maand celstraf uit

Justitieverslaggever van Omroep West Sander Knura houdt voor een Twitterdraadje bij over een aantal rechtszaken van relschoppers in Alphen aan den Rijn. Daaruit blijkt dat de rechtbank echt geen medelijden meer toont en de relschoppers zonder pardon zo een maand celstraf oplegt. Snoeihard maar wel rechtvaardig!

De twee verdachten die voor moesten komen probeerden allebei bij hoog en laag te ontkennen dat ze bij hebben gedragen aan opruiing die uiteindelijk heeft geleid tot de welbekende avondklokrellen. ‘Ik wist niet dat het serieus was’ of ‘ik deed het meer voor de grap’ en meer van zulk soort smoesjes kwamen veelvuldig voorbij.

Toen die flauwekul smoesjes niet bleken te werken gooiden de verdachten het over een andere boeg. Vooral deze twee tranentrekkers sprongen eruit:

Verdachte is chauffeur, hij heeft een tijdelijk contract. Als hij langer vastblijft is hij zijn baan kwijt. "dan kan ik mijn huur niet betalen en sta ik met mijn gezin op straat.' Zijn dochters zijn 6 en 7. #snelrecht — Sander K. (@sanderknura) February 2, 2021

'Ik heb echt heel erg spijt van de berichten, echt waar' #snelrecht Verdachte heeft een strafblad maar 'ik heb het op de rit, ik heb een gezin waar ik voor leef' #snelrecht — Sander K. (@sanderknura) February 2, 2021

“Niks mee te maken!” moet de rechter hebben gedacht, want niet veel later viel de klap van de hamer:

Ook de tweede verdachte heeft een maand cel gekregen. #snelrecht — Sander K. (@sanderknura) February 2, 2021

Hoppakee, aanpakken die handel. Een enkeling op Twitter meent nog dat hard straffen geen zoden aan de dijk zet of dat een taakstrafje wellicht voldoende was geweest. Niks ervan! Had je maar niet zo achterlijk moeten doen. Met een beetje geluk volgt hetzelfde harde beleid ook voor de rest van de relschoppers uit andere delen van het land. Gewoon een heel duidelijk signaal af blijven geven dat het land afbreken ab-so-luut niet wordt getolereerd. De rechtbank is lekker bezig!