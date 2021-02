Horeca is er klaar mee en sleept de Staat voor de rechter: ‘Keer op keer blijft perspectief uit’

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pikt het niet langer. De brancheorganisatie stapt naar de rechter om een snelle heropening en een beter steunpakket af te dwingen, en zegt: “De verplichte horecasluiting drukt disproportioneel op de branche. Keer op keer blijft perspectief uit met als gevolg dat veel horecaondernemers tegen enorme (financiële) problemen aanlopen.” Dat meldt het AD.

De horeca wordt langzaam gewurgd en KHN-voorzitter Robèr Willemsen vindt het dan ook onacceptabel dat er vanaf 2 maart geen enkele versoepeling voor de horeca komt. Hij licht toe: “De verplichte horecasluiting plus het feit dat de steun vanuit de overheid niet 100 procent van de lasten dekt, betekent dat veel ondernemers het faillissement in de ogen zien, met alle gevolgen – zowel zakelijk als privé – van dien.”

De KHN vraagt al sinds vorig jaar om een wetenschappelijke onderbouwing voor de strenge maatregelen voor de horeca, maar het kabinet doet hier helemaal niets mee. Met de gestarte bodemprocedure hoopt de KHN inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces van de overheid. Ze leggen Rutte en De Jonge dus het vuur aan de schenen!

Het kabinet blijft wat dat betreft ook maar een beetje wat aanklooien. Evenementen en sportwedstrijden mogen binnenkort wel weer publiek ontvangen, maar winkels, restaurants en cafés hebben kennelijk maar ‘gewoon’ pech. Het is dus ook volkomen logisch (en terecht!) dat de KHN nu met grof geschut aan komt zetten.

Zul je zien dat vlak voor de verkiezingen ineens van alles weer mogelijk is. De volgende persconferentie is namelijk op 9 maart. Dat is ook meteen de laatste voor dit demissionaire kabinet, want daarna zijn de verkiezingen al.