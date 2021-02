Zichtbaar oververmoeide Hugo de Jonge blikt terug: “Ik had het afgelopen jaar voor geen goud willen missen!”

Het kan de vermoeidheid zijn, wie weet ook wel iets anders, maar Hugo de Jonge had het afgelopen jaar “voor geen goud willen missen”. Deze ‘onthulling’ deed de uiterst broos ogende vicepremier en minister van Volksgezondheid in het programma EenVandaag.

De beelden van EenVandaag liegen er niet om. Een zichtbare doodvermoeide Hugo de Jonge geeft te kennen dat het afgelopen jaar “loodzwaar” was, maar ondanks dat hij inmiddels niets meer is dan een wrak van zichzelf zegt hij ook: “Ik had dit voor geen goud willen missen”.

We moeten wel even realiseren dat dit niet gaat over een aan lager wal geraakt Kamerlid, maar we hebben het hier over de vicepremier en tevens minister van Volksgezondheid (!) van een land met meer dan 17 miljoen inwoners. Dat is geen ‘kattenpis’, hoewel De Jonge wel vaker dingen lijkt te onderschatten.

Maar de rare quote dat De Jonge het afgelopen jaar dus “voor geen goud had willen missen” slaat er wel in. Vertel dat maar eens aan alle gedupeerde ondernemers, de horeca, jongeren met depressies, et cetera.

Niet dat we perse iets tegen De Jonge hebben, maar is dit nog wel de juiste man op de juiste positie? Het begint er meer en meer op te lijken dat De Jonge, ooit de gedroomde prins van het CDA, steeds verder wegzakt in het moeras dat hem eigenlijk succes had moeten brengen. Dat is hem niet gelukt. Niet als lijsttrekker van het CDA, niet als vicepremier en ook niet als minister van Volksgezondheid.

Hugo de Jonge blikt terug op een jaar met corona. Als 'coronaminister' kreeg hij veel kritiek. "Het was loodzwaar, maar ik had het voor geen goud willen missen. Ik vond het ook schitterend om te mogen doen." ➡️ https://t.co/PBNQAgDp4i pic.twitter.com/214rhZRf2M — EenVandaag (@EenVandaag) February 27, 2021

En over gezondheid gesproken: Misschien is het een goed advies (neem dat maar van Kenneth aan) om even rust te pakken, te stoppen als vicepremier en ook het ambt van minister van Volksgezondheid over te dragen aan iemand die iets fitter en gezonder overkomt. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.

Maar Hugo, maak je vooral niet druk. Na een korte tussenpauze zijn er vast wel enkele multinationals die je willen binnen hengelen. Dus financieel gezien zit je goed. Misschien een leuke functie bij Unilever? Zolang je natuurlijk maar aan je eigen lever denkt.