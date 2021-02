PvdA en SP gaan vol communistisch: ‘Crisisheffing opleggen aan winstgevende bedrijven!’

Dit is totaal geschift. Gestoord. Knettergek. De PvdA en de SP hebben staatssecretaris Vijlbrief zover gekregen om te kijken naar de mogelijkheden om een crisisheffing op te leggen aan winstgevende bedrijven. Dat is dus een speciale belastingverhoging, die gebruikt moet worden om bedrijven die verlies draaien door het macabere kabinetsbeleid financieel te ondersteunen. De wereld op zijn kop!

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer ziet de coronacrisis overduidelijk eerst en vooral als een ideale mogelijkheid om eindelijk de ronduit marxistische ideeën die hij en zijn kompanen stiekem altijd al hadden in de praktijk te brengen. Want, zegt deze geschifte marxist, zijn eigen partij én de PvdA hebben het kabinet zover gekregen dat er onderzocht wordt of er geen nieuwe crisisheffing opgelegd kan worden aan bedrijven die ondanks al die draconische maatregelen alsnog winst maken. “De opbrengst kan gebruikt worden om bedrijven die het moeilijk hebben door de crisis te loodsen,” schrijft hij ter promotie ook nog op Twitter.

Mijlpaal. Eerlijker uit de crisis. Op vragen SP en PvdA zegt staatssecretaris Vijlbrief bereid te zijn te bekijken of hij een crisisheffing op kan leggen aan winstgevende bedrijven. De opbrengst kan gebruikt worden om bedrijven die het moeilijk hebben door de crisis te loodsen. — Henk Nijboer (@henknijboer) February 11, 2021

Logischerwijs reageert ondernemend Twitter furieus op dit communistische idee. “Ik neem aan dat je een geintje maakt,” schrijft Pieter Thijssen bijvoorbeeld nog enigszins naïef. “Je geeft miljarden weg aan klimaatonzin, Zuid-Europa, ontwikkelingshulp, EU en immigratie, maar als er bedrijven zijn, die door jullie achterlijke beleid in de problemen komen, mag de hardwerkende ondernemer jullie vuilnis opruimen?” Vervolgens sluit hij zijn tweet af met de hashtag #imbeciel. Wat nog veel te zacht is uitgedrukt.

Ik neem aan dat je een geintje maakt? Je geeft miljarden weg aan klimaatonzin, Z-Europa, ontwikkelingshulp, EU en immigratie, maar als er bedrijven zijn, die door jullie achterlijke beleid in de problemen komen, mag de hardwerkende ondernemer jullie vuilnis opruimen? #imbeciel — Pieter Thijssen (@thijssen_pieter) February 11, 2021

Ook “Tweep des Vaderlands 2021,” Erik de Vlieger, vindt dit PvdA- en SP-idee volstrekt belachelijk: “Ik lees deze tweet nu voor de vierde keer en ik moet zeggen dat je in een paar zinnen uitstekend uitlegt welke imbecielen ons eigenlijk besturen. Stuitend,” reageert hij op de tweet van Thijssen.

En zo zijn er nog veel meer twitteraars die geheel terecht de vloer aanvegen met Henk “Karl Marx” Nijboer.

Dus jullie beslissingen om alles dicht te gooien moet nu betaald worden door bedrijven die geen steun hebben ontvangen en winst hebben gemaakt? Kijk naar #coronafraude #koekoek — Johanna NH (@Minimuisje67) February 11, 2021

Aldus een tweedekamerlid die 117.000 euro verdient. Inkomen Tweede Kamerleden bedraagt 2021 8.431,26 euro bruto per maand. Daarnaast 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3 procent conform de regeling voor rijksambtenaren. https://t.co/H3CbKMoaql — zijlo (@zijlo1) February 12, 2021

Vragen jullie je in de TK wel eens af waar jullie salaris vandaan komt? Van bedrijven waar mensen werken die belasting betalen. Ga nu niet de laatste winstgevende bedrijven ook de nek omdraaien… — Hein (@HeinNoordewind) February 12, 2021

De PvdA gaat alvast op de Marxistische toer. Niets geleerd van de rampzalige uitwerking voor het hele land. Bovendien veroorzaakt het overheidsbeleid deze schade, niet de bedrijven die nog wel winst maken. — werffransa (@werffransa) February 12, 2021

Mijlpaal. Klap van de molen bedoel je. Gaat het slopen niet snel genoeg? Bedrijven die hun hoofd wel bovenwater kunnen houden moeten nu hun reserves weggeven aan mensen die dat door jullie wanbeleid niet meer kunnen —> alles failliet. En dat heet dan eerlijk🤯 dieven zijn jullie — Annelies de Zeeuw (@AnneliesdeZeeuw) February 12, 2021

Ik stel voor dat we die crisisheffing op de 100% doorbetaalde raamambtenaren en vooral voor cryptocommunistische kamerleden invoeren, die hebben m namelijk gecreëerd. Ik schat zo dat we dan daags na de eerstvolgende 24e van de maand weer open kunnen als land. — RJ (@rjnl87) February 12, 2021

En in wat voor uniform lopen we straks rond? pic.twitter.com/rodlNwIORD — Albertus Hendrikus (@HendrikAlbertII) February 12, 2021

Het is natuurlijk duidelijk waar dit naartoe gaat. Als Nijboer zijn zin krijgt raken bedrijven die ternauwernood nog wel de coronacrisis overleven hun reserves straks kwijt, waardoor ook zij financieel in de problemen komen. Dit zal zeker zo zijn als de draconische lockdownmaatregelen nog langer door zullen gaan ‒ en dat zal wel.

De PvdA en de SP zijn helder in hun politieke doelen: het mkb moet en zal kapot. Als niet door de lockdown, dan wel door maatregelen die daar nog eens extra bovenop komen, zoals belastingverzwaringen. Het is een grof schandaal.