Hugo de Jonge weet wel hoe: “Komende week krijgen we een daling van het aantal coronabesmettingen, daarna een gigantische piek”

Ja, het gaat sneeuwen. En ja, het gaat daarbij ook vriezen. Maar uit voorzorg heeft de GGD al aangegeven om alle teststraten en vaccinatielocaties zondag te sluiten. Daardoor gaan we waarschijnlijk een daling meemaken van het aantal gedetecteerde coronabesmettingen, om vervolgens boven onze eigen grenzen uit te stijgen.

Vanwege het verwachtte winterse weer wordt er op zondag helemaal niemand meer gevaccineerd in Nederland. Ter vergelijking: In de Russische hoofdstad Moskou is het vandaag -15 graden maar gaat het testen en vaccineren gewoon door. In Nederland verwachten we zondag te bevriezen tot -3 a -7 graden.

Vooral de hevige sneeuwval zou de reden zijn om alle testen en vaccinaties in Nederland stil te leggen. Het KNMI heeft dan ook code rood afgekondigd. Allemaal leuk en aardig, maar waarom moeten wij in Nederland -en zeker in crisistijd- opeens weer al het werk neerleggen?

De cijfers die de lockdown van het test- en vaccinatiebeleid teweeg brengen zijn ongekend. Ongeveer 40.000 mensen moeten een nieuwe afspraak maken om getest of gevaccineerd te worden. En dan komt daar nog eens bij kijken dat de verwachting is dat de GGD niet eens de capaciteit heeft om al die mensen vroegtijdig af te bellen voor een nieuwe afspraak.

De coronacijfers zullen -naar alle waarschijnlijkheid- de komende dagen gaan dalen, om vervolgens weer te stijgen tot explosieve hoogten. Gaat de regering dan roepen dat er extra maatregelen nodig zijn?