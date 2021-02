Koppige Rutte duwt kapsalons naar faillissement, Duitsland ontvangt Nederlanders met open armen voor knipbeurten

In Duitsland gaan de kap- en haarsalons vanaf 1 maart weer open, óók voor Nederlanders. Dat betekent dat ons buurland het Nederlandse coronabeleid onder druk zet, want als onze eigen kappers dicht moeten blijven krijgen we héél veel ontevreden ondernemers wegens oneerlijke concurrentie!

Een woordvoerder van het ministerie van Arbeid, Gezondheid en Sociale Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen laat aan Omroep Gelderland weten dat hun deelstaat ‘kniptoeristen’ vanaf 1 maart niet zal weren. Wie dus in Nederland rond die tijd geen kapper kan vinden, omdat zij vanwege de coronaregels nog steeds dicht moeten blijven, kan dus vrolijk uitwijken naar Duitsland. Hartstikke leuk voor die mensen, maar beduidend minder leuk nieuws voor al die kappers in de grensstreek die zitten te springen om weer te mogen knippen!

Een snelle politieke analyse biedt echter wel een gouden kans voor de kappers in Nederland. De verkiezingen komen eraan, alle partijen staan te springen om zetels en dus zoekt iedereen naar een ‘geldige’ reden om een wit voetje te kunnen halen bij eventuele kiezers. Dan is er toch niets makkelijker (en politiek gezien veiliger) om nog voor de verkiezingen te zeggen: ‘wij moeten onze kappers redden en in Duitsland kan het blijkbaar ook, dus sta het openen van kapperszaken en haarsalons zo snel mogelijk weer toe’?

Dus kom maar op, Rutte en consorten. Open die kappers! Hier niet in meegaan betekent voor veel kappers misschien wel het einde van hun zaak. Als ze al financiële ondersteuning ontvangen dan zal dat niet veel zijn, maar zelfs als de maatregelen worden versoepeld en de tent weer open mag, dan wil je wel zo snel mogelijk heel veel klanten hebben.

Als die mensen allemaal al zijn geweest dan heb je zelfs met die versoepelingen de eerste weken geen klanten meer, omdat iedereen al naar Duitsland is geweest. Geen enkele kapper zit te wachten op zo’n ‘trap na’ en de politieke partijen zijn nu in de gelegenheid om er iets aan te doen. Hopelijk pakken ze het snel op… Dus hup: open die salons en knippen maarrrr!