LOL! Fopwetenschappers springen in bres voor homohatende moslims: ‘Maar de helft wijst homoseksualiteit af!’

Vandaag de dag is sociologisch onderzoek vaak genoeg lachwekkend, zo ook het onderzoek van twee Nederlandse antropologen. Ze onderzochten of de islam zorgt voor homo-intolerantie: bijna de helft van de respondenten verwerpt expliciet homoseksualiteit, maar toch komen ze tot de conclusie dat de ‘islam niet per se homo-intolerant is’.

Twee Nederlandse wetenschappers, Saskia Glas en Niels Spierings, hebben namens de Radboud Universiteit onderzoek gedaan onder ruim 9.000 moslims in de Arabische wereld. Zelf komen ze tot de conclusie dat de islam zelf niet per se zorgt voor homo-intolerantie. En ergens hebben ze natuurlijk gelijk. Te vaak wordt er gesproken over de islam alsof het een homogene groepering is, maar net zoals in het christendom zijn er tal van kleine groeperingen die soms compleet andere meningen hebben dan de grotere stromingen.

Toch valt het niet te ontkennen dat in het Midden-Oosten men niet staat te popelen om het homohuwelijk te legaliseren. Sterker nog: in vele landen staat de doodstraf erop, en wijst niets erop dat dit binnenkort gaat veranderen. Ook is één resultatenreeks uit hun onderzoek niet bepaald hoopgevend:

“48 procent van de respondenten verwerpt zowel homoseksualiteit als homoseksuelen als buren, zagen de onderzoekers. Maar ook veel moslims zeggen weliswaar tegen homoseksualiteit te zijn, maar geen bezwaar te hebben tegen homoseksuele buren: één op de vijf.”

Als je dit soort resultaten ziet, dan stemt dat tot weinig optimisme. Het is enorm vermoeiend dat linkse woke-wetenschappers zich in alle bochten wringen om de homohaat binnen bepaalde islamitische culturen te bagatelliseren. Ondertussen hebben ze wel de mond vol over het middeleeuwse christendom. Nieuwsfeitje: beide religies staan nu niet bekend om hun homotolerantie. Accepteer dat nu gewoon en probeer dit niet keer op keer te verbloemen of selectief te zijn in je religiehaat.

Dit soort foponderzoekjes over de islam hebben daarom dus echt nul waarde. Maar ja: sociologische onderzoeken vandaag de dag stellen sowieso nog maar weinig voor. En dit soort kulverslagjes al helemaal.