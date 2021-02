LOL! Totaal onverwacht: Gerechtshof geeft staat toch gelijk, avondklok mocht best!

Iedereen die vorige week meekeek bij de behandeling van de zaak van Viruswaarheid tegen de staat kreeg het donkerbruine vermoeden dat het Hof weleens een heel ander besluit kon nemen dan de rechtbank met betrekking tot de avondklok. Want waar de rechtbank het nog afschoot, en hard ook, leek het Hof veel meer op de hand te zijn van de Staat. Nou, dat klopt. Zojuist heeft het Hof namelijk bepaald dat de avondklok toch niet hartstikke illegaal en volstrekt in strijd met de wet is. Het mocht best zo allemaal!

Goed nieuws voor Mark Rutte, Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus. Ze hebben in tweede aanleg alsnog gelijk gekregen. Want het Gerechtshof Den Haag heeft vandaag besloten dat de avondklok op 23 januari tóch op legale wijze is ingevoerd.

Het kabinet heeft gebruik gemaakt van een wet die bedoeld is voor absolute noodgevallen zoals een dijkdoorbraak. Zoals de réchtbank uitlegde is zo’n acute ramp totaal niet te vergeleken met een coronamaatregel die ook een week eerder of later (of helemaal niet) kan worden ingevoerd. Van een noodsituatie was daarom geen sprake, aldus de rechter in eerste aanleg. In de Tweede Kamer was er zelfs al gedebatteerd over een mogelijke avondklok. En zoals we de afgelopen week gezien hebben kon het kabinet het prima op een juridische steekhoudende wijze regelen.

Maar het Hof heeft nu besloten dat het allemaal best mocht omdat er “wel degelijk sprake is” van “buitengewone omstandigheden.” Daarnaast vond het Hof het ook proportioneel (lachwekkend!), en concludeerded de raadsheren dat er eigenlijk geen andere middelen voorhanden zijn (proest!). Dat daarbij inbreuk wordt gemaakt op grondrechten (en mensenrechten)? Soit. Het is niet anders. Jammer dan.

Viruswaarheid gaat in cassatie. Het Hooggerechtshof moet dan bepalen of het Hof zijn besluit goed heeft onderbouwd en het recht correct heeft toegepast.

Op Twitter wordt veelal woedend gereageerd op de uitspraak van het Gerechtshof. De macht van premier Rutte is na tien jaar zo diep verankerd in ons land hij letterlijk in alles zijn zin krijgt, vinden boze twitteraars. En, zeggen zij, deze uitspraak bewijst dat de rechtsstaat in hun ogen “kapot” is:

'Viruswaarheid verliest hoger beroep: invoering avondklok was in orde ' Je kon het al aan zien komen, ondanks een zeer goed betoog, de overheid is hier de baas, met alles! #klaarmetRutte https://t.co/EtOplW5Wv4 — 🏛Gaia of the Universe🏛 (@Gaia_Universe) February 26, 2021

Er voltrekt zich een drama nu de Staat het #hogerberoep (goh wat een verassing 🙄) over de AK won en men realiseert zich dat onvoldoende 😱👇. Terecht voor cassatie gaan. Ik sponsor #viruswaarheid https://t.co/bQPqIbhe9O — Patricia#WeStoppenSamen (@rivliv) February 26, 2021

De rechtsstaat is echt kapot! Viruswaarheid verliest hoger beroep over avondklok https://t.co/fJo0lWo8kc via @Telegraaf — Little Miss Coffee (@MissCoffee1980) February 26, 2021

de staat heeft het hogerberoep gewonnen van het viruswaarheid.

wie had anders verwacht in dit dictoriale land waarin wij burgers langzaam maar zeker de strot wordt dichtgeknepen — Hans .Z🇳🇱ik steun de boeren (@hanszui) February 26, 2021

Viruswaarheid verliest hoger beroep over #avondklok.

Wie het het een andere uitspraak verwacht van de "vroede vaderen"? — WillemO (@willemwjo) February 26, 2021

Voorlopig hebben we echter niets aan al die bezwaren: de rechter heeft haar besluit genomen en de avondklok is voorlopig nog van kracht. Of Viruswaarheid in cassatie gaat, weten we niet. Maar zelfs dan moeten we vermoedelijk nog maanden wachten op een uitkomst.