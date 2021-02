Muziekvideo! Rapper Tom Macdonald veegt de vloer aan met ‘fake woke’ gekkies

Een nieuwe muziekvideo van de Canadese rapper Tom Macdonald is keihard viraal aan het gaan. En dat is bijzonder interessant omdat hij in zijn nummer de hele woke-gekte van radicaal-links de oorlog verklaart. De naam van het nummer alleen al zegt genoeg: “Fake Woke.” Oftewel: “Nep woke,” of nep wakker.

“Ik denk dat het gestoord is dat ik weggezet word als controversieel,” begint hij zijn rap: “En Cardi B is hét rolmodel voor twaalf jaar oude meisjes. Er zijn rappers die Xanax [een drugs] promoten die bovenaan de hitlijsten staan. Maar als ik iets over ras zeg in een rap ben ik bang dat ik ervoor vermoord word.”

“Het is de wereld op zijn kop, het wordt exponentieel dommer. Het is moeilijker om een baan te vinden dan een wapen te kopen. Eminem beledigde homo’s altijd en vermoorde zijn moeder, maar nu wil hij geen fans die op Trump hebben gestemd. We schamen ons om Amerikaan te zijn, terwijl je er juist van zou moeten houden. Omdat je het recht hebt te zeggen wat je denkt en niet opgehangen te worden.”

“Als kinderen werd ons geleerd hoe we moesten lopen en praten. Maar het systeem wil dat volwassenen op hun kont zitten en hun bek houden. Cancelcultuur heeft de wereld in zijn greep, de wereld is gek geworden. Alles dat we zeggen wordt gelabeld als homofobie of racistisch. Als je blank bent ben je zogenaamd gepriveligieerd, het is schuld door associatie. Al onze kinderhelden zijn geslachtofferd door MeToo or het zijn verkrachters.”

En het wordt alleen maar directer én mooier. “Ze hebben de slaven nooit bevrijd, ze realiseerden zich dat ze helemaal geen kettingen nodig hebben. Ze gaven ons kleine schermen, wij denken dat we vrij zijn omdat we de kooi niet zien. Ze wisten dat ‘rassenoorlog’ het spel was dat ze moesten speelden. Zodat mensen een zijde zouden kiezen, gebruiken ze de media om olie op het vuur te gooien.”

Zo is natuurlijk precies.

“Ze zijn zo nep woke, feiten maken zich niet druk om je gevoelens. Ze weten dat ze mij niet kunnen vertellen wat ik moet geloven. Ze zijn zo Nep Woke, altijd hetzelfde, met hun safe zones. Ze zijn nep woke, feiten maken zich niet druk om je gevoelens.”

“Ik denk dat het gestoord is dat deze figuren altijd ‘FEITEN!’ schreeuwen maar dat ze zelf hartstikke nep woke zijn. Ze haten hun buurman omdat hij een mondmasker draagt of juist thuis blijft. Hij heeft een dochter maar zijn favoriete artiest zegt dat hij hoeren n**kt. Haalt haar op van school, zet die muziek aan in de auto. Censuur is een groot probleem omdat ze zelf kiezen wat ze willen verwijderen. Er is een verschil tussen hate speech en speech die jij haat.”

De hypocrisie inderdaad van de censuur plegende walgelingen. Ze roepen dat ónze mening niet gepast is, niet meer kan, en zelfs gevaarlijk is. Maar ondertussen luisteren ze zelf elke dag naar muziek waarin vrouwen weggezet worden als prostituees. Wiens mening richt nou écht schade aan, aan de maatschappij?

“Ik denk dat Black Lives Matter de meest achterlijke naam was, als het systeem iedereen op precies dezelfde manier vern**kt. Ik wil Thanksgiving Day gewoon met mijn familie en lekker eten doorbrengen. Zonder dat ik beschuldigd wordt van het vieren van doden van indianen. We zijn zo verdeeld als zwart en blank en politiek. Republikeinen zijn racisten, libards als je links bent. Er zijn rellen in de straten en het wordt alleen maar erger. Jullie roepen ‘geef de politie geen geld meer!’, jullie zijn echt geniaal hoor. Ze krijgen al veel te weinig, ze zijn altijd aan het werk. Bestel wat te eten en bel de politie, zie wie het eerste bij je komt.”

“Segregatie is geëindigd, dat is een leugen! Het was een strategie om ons het gevoel te geven dat we aan het helpen waren. Ze wisten dat racisme hot was als ze het konden verkopen. We kopen alle hokjes en verdelen onszelf.”

“Ze zijn zo nep woke, feiten maken zich niet druk om je gevoelens. Ze weten dat ze mij niet kunnen vertellen wat ik moet geloven. Ze zijn zo Nep Woke, altijd hetzelfde, met hun safe zones. Ze zijn Nep Woke, feiten maken zich niet druk om je gevoelens.”

“Gebruik geweld om vrede te krijgen en vraag je af waarom het niet werkt. Dat is alsof je met het hele voetbalteam n**kt in een poging een maagd te blijven. Politici zijn te koop en iemand is altijd bereid te kopen. Maar jij en ik kunnen het ons niet veroorloven, onze democratie is waardeloos. Als een man geestesziek is noemen we hem gek, zachtjes. Maar als een land gek is accepteren we het als maatschappij. Word ziek en neem een pil als de neveneffecten je high maken. Je wordt verslaafd, net als die rappers die maar niet nuchter kunnen blijven. De feiten worden gecensureerd, onze kinderen worden idioten. Ze claimen dat het voor onze vrijheid is, ik zal je vertellen wat het écht is. Ze verwijderen informatie die burgers macht geeft. De waarheid doet geen schade aan meningen die legitiem zijn. Ze proberen ‘amen’ te veranderen in ‘amen en awoman.’ Hoe hebben we ze bidden laten veranderen in een ‘micro-agressie’? In plaats van God om kracht te vragen om te blijven winnen spelen we vals en vragen we Hem daarna om vergeving.”

“Feminisme was ooit een heilige strijd. Maar deze dagen draait het vooral om het haten van mannen. Ik vertrouw niemand die een week bloedt maar niet sterft. Grapje, natuurlijk, maar al het andere dat ik heb gezegd klopt wél.”

“Ze zijn zo nep woke, feiten maken zich niet druk om je gevoelens. Ze weten dat ze mij niet kunnen vertellen wat ik moet geloven. Ze zijn zo nep woke, altijd hetzelfde, met hun safe zones. Ze zijn nep woke, feiten maken zich niet druk om je gevoelens.”

Zo! Als dit geen reden is om toch maar eens naar hiphop te luisteren weet ik het ook niet meer! Wat een held is die Tom Macdonald!