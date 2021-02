Nederland WOEST op arrogante schaatser Wopke Hoekstra: “Schaamteloos!” “Bizar!” “Hypocriet!” “Hoe durf je!”

Dit is de maatschappij die de elites razendsnel aan het creëren zijn: de gewone man zit gedwongen binnen en kan niets meer. Niet eens naar de sportschool of, zeg, naar Thialf om daar lekker een paar rondjes te schaatsen. Ondertussen mogen de elites daarentegen álles. Ministers van financiën kunnen lekker een rondje schaatsen met wereldberoemde sporters als Sven Kramer. Wij moeten thuis voor de geraniums zitten. Welkom in de wonderlijke wereld van de real-life Hunger Games.

Nederlanders zitten al maandenlang opgesloten thuis. De winkels zijn niet open, cafés en restaurants mogen geen klanten ontvangen, en sportscholen en dergelijke mogen niet open. Want stel je voor dat mensen iets doen dat goed is voor hun gezondheid en dat hun immuunsysteem versterkt! Dat moet je natuurlijk niet willen. Stel je voor zeg.

Maar weet je wie wél lekker van het leven mogen genieten? Wie een speciale rol en speciale privileges hebben zodat zij wél heerlijk op de ijzers mogen om rondjes te kunnen schaatsen in Thialf? Politici en dan met name ministers. Cue Wopke Hoekstra:

Sporten is ontzettend leuk en daarnaast heel gezond. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen. Samen met @SvenKramer86 schaatste ik in het mooie #Thialf. #SamenSterkerDoorSport #CDA 🗞️https://t.co/NctKE4kh6I pic.twitter.com/TBPNHQrewO — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 18, 2021

De arrogantie van deze man is ongelooflijk ‒ en de wereldvreemdheid is zo mogelijk nog schokkender. Weet hij dan niet dat alle schaatsbanen, zwembanen en sportscholen gesloten zijn voor het klootjesvolk? Of interesseert het hem helemaal niks en denkt hij dat dit fotomoment een fantastisch propagandamiddeltje is voor de verkiezingen? Wie het weet mag het zeggen.

Logischerwijze reageren Nederlandse búrgers woedend op Hoekstra’s tweet. We doen maar een greep uit de reacties:

De schaatsbanen, zwembaden en sportscholen zijn gesloten Hoekstra. En raad eens wie daar verantwoordelijk voor is … — Erwin de 3e (@Erwin3e) February 18, 2021

Echt, de realiteitszin is bij onze bestuurders niet meer ver te zoeken – die bestaat gewoon niet meer. In a world of their own. En als we kritiek hebben op deze idioten, zijn we uiteraard verdachte wappies. Stem dit in godsnaam weg. — Ines (@InesvanBokhoven) February 19, 2021

Dus jij en de @cdavandaag social media spindoctors vonden dit een fraaie tweet om "het volk" van een juist advies te voorzien? Sjezus wat slecht zeg. pic.twitter.com/sfhyIJOcGd — Peijnenburg (@PPeijnenburg) February 18, 2021

@WBHoekstra Hoe durf je het te tweeten!!

JULLIE hebben er voor gezorgd dat alle sporten, alle sportscholen en alle andere bewegingsmogelijkheden gesloten en verdwenen zijn!

En nu een wet gaan invoeren waardoor niemand naar buiten mag?

Ga je flink schamen!!! — ineke magrijn 💙 (@ineke_at) February 18, 2021

Maar wel gewoon tegen het openen van de sportscholen stemmen. Bizar!! pic.twitter.com/5gpXS3ZCQC — 🏛Gaia of the Universe🏛 (@Gaia_Universe) February 18, 2021

Nou meneer Hoekstra, u gaat fijn schaatsen en als MKB-er heb ik geen geld om boodschappen te doen omdat mijn winkel dicht moet! Vindt u het heel erg als ik hier een beetje misselijk van word??? — Simone (@Siep19981) February 18, 2021

Stop de #lockdown wij willen ook naar sportschool of sport, maar jullie houden Nederland in gijzeling, alles moet kapot, maar zelf lekker sporten 🙄 — Dutchie (@dutch4fun1) February 18, 2021

Als je het voorrecht hebt minister te zijn, je volk verbiedt te gaan schaatsen, maar zelf tijdens een grote crisis wel gaat schaatsen en dat dan ook op twitter zet, ben je niet geschikt om in het landsbestuur te zitten. Dan moet je je laten behandelen voor autisme en narcisme. — robbert (@Vrolijk73) February 19, 2021

Wat ben jij een onbeschofte zak, om 17 miljoen mensen op deze manier de ogen uit te steken #huftergedrag — Jeroen Snow 16 oktober 2019 (@JeroenvdBerg10) February 18, 2021

Dit is bizar, iedereen moet binnen blijven sportscholen alles is dicht. En dan de gore lef hebben om dit te posten en zeggen dat beweging goed voor je is. 🤬 — Vrolijk rechts🐾🐾 @getonGab (@WeerheimPientje) February 18, 2021

Zo, dan neem ik aan dat u uw positie in het #kabinet gebruikt om per onmiddellijk de sportscholen, zwembaden en sauna's weer te openen. Overigens: dat u zich niet schaamt voor deze tweet zegt eigenlijk alles wat we over u weten moeten. — Caroline Vonhoff (@CarolineVonhoff) February 18, 2021

Hypocriete lamlul! Mijn kind die sporten nodig heeft voor zijn spierziekte en darm probleem MAG NIET SPORTEN 9JAAR! Nu lopen zijn darmen weer vol en mogen we weer met klysma's aan de gang. pic.twitter.com/vmJkbg2MV5 — Sebas (@SebasToutt) February 18, 2021

U heeft geen idee, echt niet! U zit niet verplicht opgehokt thuis, in alle eenzaamheid. U ontmoet de godganse dag andere mensen met wie u kunt kletsen, lachen en huilen, sporten, eten en drinken. Nee, u heeft echt geen idee! Schaamteloos,

deze tweet #coronamaatregelen — Saar (@mevrouwSaar) February 18, 2021

Dit zegt alles. "Ik ben elite, ik mag schaatsen. Ik hoef me nergens aan te houden. Jullie zijn dom klootjesvolk, jullie moeten gehoorzamen. Jullie mogen niets, en hahahaha het leukste is dat het merendeel te dom is om het te zien. Die doen alles wat wij willen, en smeken om meer — Annelies de Zeeuw (@AnneliesdeZeeuw) February 19, 2021

De reacties van burgers zijn zó overduidelijk witheet dat zelfs de NOS moet toegeven dat dit een enorme misstap is geweest van Hoekstra.

Natuurlijk staat dit niet op zichzelf. Vorig jaar werd Nederlanders verteld dat ze geen feestjes mochten vieren, dat ze steevast anderhalve meter afstand moesten bewaren, en elkaar niet mochten knuffelen. Toen doken er ineens foto’s op van minister Ferd Grapperhaus die vrolijk allerlei mensen omarmde bij zijn huwelijk ‒ waaronder zijn oude schoonmoeder.

En nu laat Hoekstra dus even zien hoe bewindspersonen (en andere toppolitici) deze “lockdown” ervaren.

Er is één stel regels voor ons burgers, en een heel ander stel regels voor de leden van het partijkartel. Zij leven in alle vrijheid, maar wij moeten opgesloten thuis zitten. Zij gaan lekker sporten, maar wij krijgen een boete als we dat ook proberen. En zij eten lekker à la carte in het restaurant van de Tweede Kamer, maar voor ons zijn alle cafés en restaurants dicht. Welkom in de corona-klassenmaatschappij Nederland!