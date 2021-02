NRC-columnist Rosanne Hertzberger weigert einde lockdown te overwegen: ‘Ik wil geen 2 weken ziek zijn! Ik, ik, ik!’

Er is nog niet veel animo om de lockdown te beëindigen en in plaats daarvan alleen de kwetsbaren binnen onze samenleving te beschermen. Waarom eigenlijk niet? Een mogelijk antwoord vinden we in de woorden van NRC-columnist Rosanne Hertzberger, die eerder deze week bij De Balie uitlegde waarom ze niet wil aan een heropening van de samenleving: ze is bang zelf ziek te worden, zegt ze: “Misschien is dat een beetje egocentrisch.” Nogal, ja!

Iedereen boven de zestig een prik en dan alles open? @ryhertzberger: “Ik zou toch tegen zo’n aanpak zijn, want dan krijg je een grote epidemie onder zestigminners. Daar ben ik er één van: nee, dank je!” pic.twitter.com/HhVd4gRdbV — De Balie (@DeBalie) February 9, 2021

In wat misschien wel de meest overduidelijke video is waaruit blijkt dat voorstanders van de lockdown ronduit kwaadaardig én egoïstisch tot op het bot zijn hoeven we alleen maar even te kijken naar wat NRC-columnist en microbioloog Rosanne Y. Hertzberger onlangs vertelde tegen De Balie. Zij wil ten koste van alles voorkomen dat ze mogelijk twee weken ziek wordt. En dan bedoel ik ook echt: ten koste van alles. Want twee weken ziek zijn vindt ze hartstikke vervelend.

“Misschien is dat een beetje egocentrisch,” begint deze dame haar betoog, “maar ik ben 36, ik ben in goede gezondheid… Ik heb geen zin om Covid te krijgen. Omdat het risico dat ik daar, laten we zeggen, een week of twee weken echt goed ziek van ben, aanzienlijk is. En ik ken dat niet. Ik houd niet van ziek zijn. En ik wil niet twee weken hartstikke ziek zijn en in isolatie moeten ook want anders maak ik mijn man ook nog ziek. Vervolgens kan ik niemand zien. Ik heb er geen zin in.”

Nou, inderdaad, dat is ongelooflijk egocentrisch, ja. Het is toch nog iets van goed dat ze dat zelf inzien. Want dit is zo ongelooflijk egoïstisch, er zijn eigenlijk geen woorden voor om het te beschrijven. Zij wil niet mogelijk twee weekjes zien zijn. Daarom moet álles op slot. Daarom moeten kinderen op grotere schaal dan ooit eetstoornissen ontwikkelen en zelfs zelfmoord plegen. Daarom moet het mkb totaal failliet gaan. Daarom moeten gezinnen financieel geruïneerd worden. Daarom moeten tienduizenden, en waarschijnlijk honderdduizenden mensen, hun baan kwijtraken.

Omdat zij weigert rekening te houden met de mogelijkheid dat ze zomaar even een week of twee ziek is. Want dat vindt zij niet fijn.

“Ik wil naar zero Covid. Ik wil dat Covid weggaat door besmettelijke mensen te weren uit de samenleving. Dus ik wil helemaal niet alles open gooien. Daar zou ik erg tegen zijn. Omdat je dan een hele grote epidemie krijgt onder de 60-minners. Daar ben ik er één van. Nee, dank je!” sloot ze haar betoog af.

Deze vrouw is niet alleen niet goed snik en zo egoïstisch als maar zijn kan, maar ze is ook nog eens een gevaar voor de rest van de samenleving.