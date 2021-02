Omtzigt sneert naar NPO om zeer laat verkiezingsslotdebat: ‘Debat terwijl de stembussen al twee dagen open zijn?!’

Vanochtend was Pieter Omtzigt te gast bij Goedemorgen Nederland waar hij een goede vraag stelde: de NPO heeft het laatste verkiezingsdebat ingepland voor de avond van 16 maart. Maar dan zijn de stembussen al twee dagen open, in verband met de coronapandemie. Hoe zit dat?





CDA-politicus Pieter Omtzigt kwam vanochtend bij WNL ineens met een wel heel scherpe vraag. Hoe kan men een lijsttrekkersdebat inplannen terwijl de stembussen al zijn geopend? Omtzigt stelde de volgende vraag:

“Ik heb ook wel een mening over de verkiezingsdebatten. Maar ja. U zegt nu dat de verkiezingen op 17 maart zijn. Maar de verkiezingen zijn op 15, 16 én 17 maart. Voor zover ik nu kan zien gaan we verkiezingsdebatten bij de publieke omroep houden op 16 maart ’s avonds, terwijl de stembussen dus al twee dagen open zijn.”

Wat natuurlijk heel opmerkelijk is, want hoe kan men een verkiezingsdebat inplannen terwijl een deel van Nederland dan al mogelijk zijn stem heeft gegeven? Pieter Omtzigt is dan ook van mening dat het op deze manier een wel heel bijzondere verkiezingstijd wordt. En daar heeft hij gelijk in: we smeren de verkiezingen uit over drie dagen, om zo het stemmen zo veilig mogelijk te maken, maar de publieke omroep heeft haar vizier gericht op 17 maart.

Is dit wel zo eerlijk naar de kiezers die al op maandag of dinsdag naar de stembus gaan? En hoeveel nut heeft het dan nog om de stembussen eerder te openen? Veel mensen beslissen pas kort van tevoren op wie ze gaan stemmen. Als ze weten dat er nog een debat op de agenda staat zullen ze hoogstwaarschijnlijk wel wachten tot woensdag met stemmen. Hoeveel zin heeft het dan om drie dagen in te plannen voor het stemmen?

Omtzigt stelde de perfecte vraag en het is nu wachten op een antwoord van de NPO. Een debat halverwege het stemmen is simpelweg onacceptabel.