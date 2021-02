‘Ongehoord!’ Defensie wil nog snel levens 80 militairen riskeren voor verloren strijd in Afghanistan

We blijven in Nederland vrolijk verder klungelen met zinloos beleid, ook in het buitenland. Defensie overweegt namelijk om 80 extra militairen te sturen naar Afghanistan. Alsof dat ook maar iets gaat helpen… Vermoedelijk wordt het juist nóg erger: het zet de boel daar juist alleen maar verder op scherp!

SP-Kamerlid Sadet Karabulut vindt dat de Tweede Kamer het sturen van tachtig extra soldaten naar Afghanistan controversieel moet verklaren in deze extreem volatiele tijden. Het is toch ook te gek dat Defensie nu overweegt om nog snel wat militairen die kant op te sturen, terwijl er straks een nieuw kabinet komt en de Amerikanen wellicht het land zullen gaan verlaten. Denken ze nou echt dat die zeven dozijn soldaten zoden aan de dijk gaat zetten? Karabulut heeft dan ook groot gelijk als ze zegt dat het “ongehoord” is opnieuw tachtig van onze jongens en meiden op missie te sturen:

Midden in de coronacrisis en nadat het kabinet onslag heeft aangeboden vanwege het drama met de toeslagen worden mogelijk 80 militairen naar Afghanistan gestuurd om de mislukte oorlog daar in stand te houden. Ongehoord. Welke partijen spreken zich uit? https://t.co/HlpJU55X9x — Sadet Karabulut (@SadetKarabulut) February 5, 2021

Die tachtig Nederlandse militairen mogen zich dan voegen bij de NAVO-missie aldaar, die in ieder geval 8.000 militairen uit de VS sterk is, en een hoop Amerikaans oorlogsmaterieel. De slagkracht gaat per 1 mei dus vermoedelijk op z’n minst door de helft. omdat de missie het land veiliger te maken niet bepaald op rolletjes loopt. En laten we niet vergeten dat de hele reden voor de agressie van de Taliban is vanwege het feit dat (vanuit hun oogpunt) hun land door buitenlandse mogendheden is bezet.

We moeten ons de vraag stellen: de NAVO zit nu al járen in Afghanistan, en wat hebben zij nou praktisch bereikt? Het land is er niet bepaald stabieler op geworden. De Taliban is inmiddels groter dan ooit, en hetzelfde geldt voor de heroïneproductie in dat land. Het is wel duidelijk dat die oorlog niet gewonnen kan worden; laat staan met straks de helft van de troepen!

Defensie kan zich beter hard maken voor de terugkeer van de Nederlandse militairen die nu nog op missie zijn. Of denken ze nou echt dat tachtig extra militairen bij gaat dragen aan een veilig en democratisch Afghanistan? Kom op, zeg. Dan zijn ze hun realiteitszin echt verloren.