Ons voorland? Racisme en discriminatie óók aan de eettafel door politie bestraft, ‘Geen uitzonderingen voor haat!’

In Schotland gaan de woke-fascisten verder dan waar ook ter wereld. Een nieuwe wet, de Hate Crimes Bill, stelt allerlei soorten van ongewenste meningen strafbaar. De wet gaat zo ver dat zelfs privé-uitspraken, gedaan aan de eettafel, eronder vallen. Dit is 1984-achtig, maar in Schotland vindt links, dat daar de touwtjes in handen heeft, het blijkbaar volkomen normaal.

Critici vonden een nieuwe wet in Schotland problematisch omdat het er op leek dat het uitspraken gedaan aan de eettafel ook zou criminaliseren. Met andere woorden, er zou geen grens op zijn. Je zal privé zijn, met alleen je vrouw, en als je dan niets zegt dat gezien wordt als ‘hatelijk’ dan handel je in strijd met de wet. Gestoord. De conservatieve Tories vonden dat daarom dus veel te ver gaan.

Daarom kwamen zij met een amendement dat duidelijk maakte dat het geen misdaad werd als “de uitspraken of het gedrag gedaan worden door een persoon in een privé-situatie en niet gehoord of gezien worden bij anderen, behalve bij de mensen die op dat moment samen met die persoon in de privé-woning waren.”

Nogal wiedes. Je zou maar een foute grap maken met een stel familieleden, waarna je gestoorde woke-neefje aangifte tegen je doet. Dat zou te gek zijn. Waanzin. Fascistisch.

Of, zoals de Tories zelf uitlegden: “zonder dit amendement kom je mogelijk belachelijke scenario’s tegen van ouders die zichzelf censureren in hun eigen huis omdat ze bang zijn dat hun kinderen buitenshuis mogelijk iets herhalen dat dan uit de context is gehaald. Het idee dat we de politie de macht geven om kinderen te ondervragen over uitspraken van hun ouders is totaal in tegenspraak met onze democratische waarden.”

Maar daar denkt het Schotse kabinet én de rest van de Schotse politieke klasse heel anders over. Er moet, zeggen zij, geen uitzondering komen voor het maken van ‘hatelijke uitspraken’ in privé-omstandigheden. Haat is haat en moet bestraft worden. En hard ook, aldus minister van Justitie Humza Yousaf.

Daarom werd het amendement, dat behandeld werd in een justitiële commissie, afgeschoten. Niks geen uitzondering voor uitspraken gedaan in je eigen huis. Racisme en discriminatie bestrijden gaat boven álles, inclusief boven je eigen privacy. In je eigen huis. Aan je eigen eettafel. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het recht op vrijheid van meningsuiting; het recht om dingen te zeggen waar anderen aanstoot aan kúnnen nemen, inclusief achterlijke opmerkingen over ras.

En trouwens, wie bepaalt eigenlijk wat “hatelijke uitspraken” zijn? Als we op links moeten vertrouwen dan is tegenwoordig álles waar iemand ook maar in de verste verte aanstoot aan kan nemen “hatelijk.” Dit is een gebed zonder einde. Uiteindelijk kun je dan niets meer zeggen over niemand… Nou ja, behalve over blanke heteroseksuele mannen. Want die zijn dan wél weer vogelvrij verklaard.

In Schotland is dat nu realiteit. We wachten met angst en beven totdat deze ideologische terreur zich ook aandient in Nederland.