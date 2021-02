Opnieuw afschuwelijk drama in Frankrijk: afgehakt hoofd uit raam gegooid in Toulon

Frankrijk is pas net weer een beetje bijgekomen van het drama rondom de onthoofding van de leraar Samuel Paty of het land is alweer in rep en roer. In Toulon is een verdachte gearresteerd door de politie na de ontdekking van een afgehakt hoofd in een kartonnen doos die uit een raam werd gegooid.

De Franse politie kwam met een groot interventieteam aanzetten en heeft de straat waar het misdrijf werd opgemerkt direct afgezet. Op onderstaande beelden is te zien hoe de situatie eerst heel rustig en onder controle lijkt, maar dan lijken er geweerschoten af te gaan en staat iedereen direct weer op scherp.

🇫🇷 Big police intervention in the city center of #Toulon . A box containing at least one human head was thrown out of a window. Everything is normalpic.twitter.com/3gjkswrVyI — Expat in Poland 🇵🇱 (@BasedPoland2) February 1, 2021

Vooralsnog is er weinig informatie bekend over de dader of de huidige situatie. Hieronder is de vermoedelijke dader te zien vanuit het raam waar hij de kartonnen doos met het afgehakte hoofd uit heeft gegooid. Waarschijnlijk speelt dit zich vlak na de beelden van de eerste tweet af. Wel is duidelijk te zien dat ook hier de agenten nog steeds uitgaan van een acute dreiging met een vuurwapen, omdat ze de omstanders sommeren om afstand te houden en ze zelf dekking zoeken:

Opération de police en cours à #Toulon : une personne a été arrêtée par le #RAID après un signalement d'une personne décapitée faite auprès des forces de l'ordre. Une tête aurait été retrouvée dans un carton. pic.twitter.com/3EUp96Z2Jv — Based – France (@based_france_) February 1, 2021

Op onderstaande video is te zien hoe dezelfde verdachte even later wordt opgepakt: