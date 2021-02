Overheid blijft prutsen met datalek coronatests: naast GGD had ook Defensie persoonsgegevens niet beveiligd

Het ministerie van Defensie komt tot de conclusie dat ook zij de persoonsgegevens van militairen voor coronatests onvoldoende hebben beveiligd. Het digitale faalbeleid van de overheid beperkt zich dus niet tot de GGD’s. En dit is extra kwalijk, omdat het hier gaat om militairen die soms geheime operaties in het buitenland uitvoeren. Via de NOS.

Het lijkt wel alsof de complete overheid is verworden tot een naïef kleuterklasje als het om digitale middelen en privacybeveiliging gaat. De GGD en het ministerie van Volksgezondheid waren zo dom om perse zélf snel een IT-systeem op touw te zetten, waardoor de privégegevens van miljoenen mensen op straat kwamen te liggen. Maar Defensie kan er ook wat van. Die zijn namelijk in zee gegaan met het coronatestbedrijf U-Diagnostics, die gebruikmaken van een systeem dat net zo lek is. In beide gevallen hadden de ministeries (en de GGD), voorafgaand aan de keuze voor zo’n systeem, kunnen controleren of het systeem veilig genoeg was.

Het enige verschil is dat bij een datalek van gegevens van militairen er daadwerkelijk levens op het spel kunnen staan. Het enige excuus dat er vanuit Defensie wordt gegeven komt van een woordvoerder, die zegt: “We hadden te weinig tijd om vooraf te controleren of de gegevens van onze mensen wel goed beveiligd waren bij het bedrijf.”

Wat een gelul, hoeveel tijd heb je daar nou voor nodig?! Daar zegt Defensie niets over… Zij zijn al weer druk bezig met het uitschrijven van een nieuwe aanbesteding om het personeel te laten testen. Gaat dit keer vast goed, als het niet al te laat is…