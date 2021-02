Pats! Nog maar 40% van Nederland staat achter de nutteloze avondklok, ook bezoekregeling zakt onder de 50%

Nederland is het coronabeleid echt zát. Dat wordt nu ook bevestigd door onderzoek van de Gedragsunit van het RIVM: nog maar een minderheid van de Nederlanders steunt het draconische, belachelijke, dictatoriale en volkomen doorgeslagen wanbeleid van het kabinet, in ieder geval wat betreft de avondklok. Ook andere maatregelen verliezen razendsnel steun.

Er is iets aan het veranderen in Nederland. Razendsnel. Je voelt het aan alles. Je ziet het aan de opkomst bij FVD-bijeenkomsten in het hele land. Je ziet het aan de aankondigingen van horeca-ondernemers dat ze hun zaak op 2 maart open gooien, wat het kabinet daar ook van denkt. Je ziet het in het toenemende online verzet tegen de belachelijke avondklok. Nederland is er klaar mee.

Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat slechts 42 procent van de Nederlanders denkt dat de avondklok een positieve impact heeft op de besmettingscijfers. Tegelijkertijd houdt 92 procent zich er voorlopig nog wél aan, wat ongetwijfeld komt doordat Nederlanders nu eenmaal graag het braafste jongetje van de klas zijn én geen zin hebben in een boete van 95 euro. Maar ja, hoe lang houd de overheid dat nog vol, dat mensen zich aan maatregelen houden waar ze niet in geloven? De mensheid kennende, niet lang.

Wat betreft de achterlijke bezoekregeling: steun voor die maatregel is in korte tijd gedaald van 68 procent naar 48 procent nu. Ook zijn er steeds meer mensen die zich niet meer aan deze maatregel houden. Even geleden zei 95 procent dat nog te doen, nu is dat 81 procent. Die lijn zet zich ongetwijfeld heel snel door, want ‒ nogmaals ‒ als je ergens niet meer in gelooft is je geduld er ook veel korter mee.

Gedragsonderzoeker Marijn de Bruin van het RIVM zegt, aldus de NOS: “Veel mensen zien het nut wel in van het virus onderdrukken en bijvoorbeeld handen wassen, drukte mijden en afstand houden. Maar het knelt echt bij de maatregelen die ons sociale leven inperken.” Zo zijn er mensen die bewust zeggen dat het volstrekt belachelijk is dat zij wel op bezoek kunnen bij hun ouders, maar andersom niet. Want de ouders zijn met twee.

Dit is allemaal natuurlijk al behoorlijk problematisch voor het kabinet aan het worden, maar het wordt nog erger: want waar 69 procent vorig voorjaar nog dom genoeg was om te geloven dat het kabinet de verschillende maatschappelijke belangen goed tegen elkaar afweegt, denkt 48% dat nu nog maar (ongetwijfeld grofweg dezelfde oliedomme 48% die de bezoekregeling steunt). De rest van de Nederlanders kijkt naar het wanbeleid van het faalkabinet en realiseert zich: óf ze maken er uit incompetentie en puinhoop van, of het interesseert ze allemaal geen bal.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Hoe dan ook, het gaat dus de goede kant op in Nederland. Eindelijk. Het verzet groeit, steun voor de meest belachelijke maatregelen is razendsnel aan het slinken. Heel goed! Nu moeten we nog afkomen van het walgelijke kabinet dat Nederland deze achterlijke maatregelen heeft opgelegd! Gelukkig komt daarvoor dus 17 maart rap dichterbij.