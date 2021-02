Pieter Omtzigt veegt slappe VVD-beloftes van tafel: ‘Neem nu gewoon afstand van Rutte-doctrine!’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wordt moedeloos van de mooie VVD beloftes, sinds de toeslagenaffaire maakt de partij de ene na de andere mooie belofte. Maar volgens Omtzigt betekent dit niks zolang ze geen afstand nemen van de Rutte-doctrine. Daar zit namelijk de kwaal die onze rechtsstaat en democratie ondermijnd. Bij WNL pakt Omtzigt de VVD genadeloos hard aan.

Het enige weerwoord wat VVD’er Tamara van Ark hierop had was het bestaan van de Rutte-doctrine te ontkennen. Nogal een zwak argument.

De Rutte doctrine moet weg.

Als de regering stukken weg houdt kun je niet controleren, neem je de verkeerde besluiten en worden burgers het slachtoffer.

Tot mijn verbazing meldt de VVD letterlijk dat de Rutte doctrine niet bestaat! pic.twitter.com/Tqx0mAVJt3 — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) February 28, 2021

“Maar wat ik niet aan zwarte papieren en aan wit gelakte papieren met mevrouw Leijten gekregen heb. En werkelijk waar nooit ministers van gehad heb die ook openlijk durfde te zeggen: dit kan niet! En dan gewoon nu: dat willen we allemaal verbeteren. Dat betekent dat u nu afstand neemt van de Rutte-doctrine. En nu zegt dat stukken naar de Kamer gestuurd moeten worden. Want als die stukken gewoon in 2017-2018 naar de Kamer gestuurd waren, dan waren we in 2019 met een oplossing begonnen. Het is niet een abstract probleem. Het probleem was zo erg dat het kabinet zelf niet begreep hoe diep het probleem was omdat ze de stukken zelf niet wilde zien en ons al helemaal niet wilde geven. Dus mag ik van de VVD weten of ze nu echt afstand nemen van de Rutte-doctrine? Of dat dit een mooi verhaal is?”

Omtzigt kaart terecht de hypocrisie van de VVD aan: wel met mooie verhaaltjes komen maar ondertussen waren er genoeg kansen in het recente verleden om dit al op te lossen. Volgens de CDA’er is er maar één oplossing: afstand nemen van de Rutte-doctrine. Dat ze op dit moment een van de weinige oplossingen zijn zodat burgers weer vertrouwen krijgen in de overheid.

Na een decennia Rutte aan de macht is het vertrouwen in de overheid grotendeels weg. En dat is niet verwonderlijk, iedereen in Nederland heeft gezien hoe ernstig de toeslagenaffaire was. En velen weten ook wat de oorzaak ervan was. De Rutte-doctrine moet worden gestopt.