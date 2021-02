Rutte en veiligheidsregio’s behandelen schaatsers als kleine kinderen: ‘Wel op anderhalve meter afstand hè!’

Nederlanders leven inmiddels al bijna een jaar volgens de coronaregels, maar nu er vriesweer op komst is kunnen demissionair premier Rutte en de Veiligheidsregio’s het niet laten om iedereen nog even op de regeltjes te wijzen: “Val niet, want ziekenhuizen zitten niet te wachten op botbreuken”, aldus Rutte. Ook de Veiligheidsregio’s doen een betuttelend duit in het zakje.

Rutte kon het tijdens zijn wekelijkse persconferentie niet laten om te wijzen op de gevaren van schaatsen of überhaupt de natuur in trekken. Hij maakte aan Nederlanders nog maar even haarfijn duidelijk dat gevaar echt overal op de loer ligt. Want wie er dit weekend op uittrekt ‒ zij het te voet, per fiets of met de auto ‒ die kan zomaar de druk op de ziekenhuizen verhogen! Want stel je toch eens voor dat je uitglijdt!

Het idee van Rutte om Nederlanders als kleine kinderen te behandelen sloeg duidelijk ook aan bij Staatsbosbeheer en de Veiligheidsregio’s. Die eerste vanwege het feit dat het dit jaar bewust géén locaties tipt voor waar je de komende dagen leuk kunt schaatsen, sleeën en langlaufen. En die laatste doordat ze kennelijk een noodzaak voelen om hun relevantie te moeten bewijzen. Kijk maar:

Mensen van 18 jaar en ouder mogen op natuurijsbanen in hun eentje schaatsen of hooguit met z'n tweeën, maar dan wel op 1,5 meter afstand. https://t.co/AlJiFCM4nH — RTL Nieuws (@RTLnieuws) February 5, 2021

Zeg nou zelf: er is toch werkelijk geen hond die meent dat de 1,5 meter afstand op natuurijs ineens niet meer geldt? Wat een flauwekul. En botbreuken krijgen doe je ook niet voor de lol.

En het idiote is dat de Veiligheidsregio’s het met hun ongelofelijk kinderachtige betutteling ook nog eens nodeloos complex weten te maken. Zij zeggen: “Mensen van 18 jaar en ouder mogen daar (op natuurijs, red.) in hun eentje schaatsen of hooguit met z’n tweeën, maar dan wel op 1,5 meter afstand. Jongeren tot en met 17 mogen wel in grotere groepjes schaatsen.”

Juist ja. Ten eerste: die 1,5 meter afstand houden in de open lucht is al onzinnig gebleken. Ten tweede: de Britse variant van het coronavirus schijnt wel degelijk besmettelijk te zijn voor jongeren (<17 jaar dus) en precies díé groep mag wél in grotere groepjes schaatsen? Trek het beleid dan gewoon direct recht en hou het gewoon op 1,5 meter afstand houden, als het dan toch persé moet!

Maar nee, in plaats daarvan komen ze op het idee om ijsverenigingen een ‘coronacoördinator’ aan te laten stellen, die als agent op de ijsbaan op moet treden als het te druk wordt. Nou, dat gaat helpen hoor!

Echt, hoe verzin je het…