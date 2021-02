Hoppa! Ruud de Wild weert “polariserende” Sylvana Simons uit nieuwe show: ‘Denk niet dat ze het leuk kan houden!’

Hoewel Ruud de Wild de aanstaande politica Sylvana Simons goed kent ‒ de twee waren samen presentator bij TMF ‒ heeft hij totaal geen zin om haar te interviewen voor zijn nieuwe programma “Ingelijst,” dat uitgezonden wordt op NPO 1. De reden? Hij wil gewoon een hartstikke leuk programma maken. Maar dat kan niet met “polariserende” types zoals de BIJ1-lijsttrekker.

Oef. Ruud de Wild heeft in De Volkskrant fel uitgehaald naar BIJ1-voorvrouw Sylvana Simons, die hij kent uit hun gezamenlijke tijd bij TMF. “Het is de toon die de muziek maakt,” omschrijft hij de veel te extreme teksten die de woke presentatrice uitslaat. En dus mag ze niet meedoen in De Wilds nieuwe tv-programma, waarin hij lijsttrekkers gaat interviewen. De BIJ1-partijleider zit daar dus lekker niet bij:

“Sylvana ken ik van vroeger, toen we allebei presentator waren bij TMF. Nu is ze lijsttrekker van BIJ1,” legt De Wild uit in gesprek met De Volkskrant. “Ik begrijp haar missie, alleen vind ik dat ze er hard ingaat, daar hou ik niet zo van. Iedereen die z’n nek uitsteekt moet worden gehoord, maar het is de toon die de muziek maakt.”

En dan komt de uitsmijter: “In dit programma wil ik het leuk houden en ik weet niet of dat kan met Sylvana. Dan wordt het snel polariserend, daar is dit programma niet voor bedoeld.”

Natuurlijk heeft hij daar helemaal gelijk in. Als hij Sylvana uitnodigt wordt hij ongetwijfeld in no time ervan beschuldigd dat hij als ‘witte man’ dingen aan het ‘mansplainen’ is… of, nog erger, er ongewild en onbedoeld koloniaal-racistische denkbeelden op nahoudt.

Hoe dan ook, dit is natuurlijk geweldig nieuws voor televisiekijkend Nederland. Het is al erg genoeg dat we Sigrid Kaag om de dag aan zien schuiven bij de publieken. Want op een NPO-uitzending met Queen Syl zit werkelijk niemand te wachten. Goddank dat dit ons bespaart blijft. Ruudje, bedankt!