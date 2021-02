Filmpje! Schaamteloos: Viruswaarheid laat avondklok-zitting direct spaak lopen en wraakt rechter

De overheid gaat in “turbospoedappèl” tegen de uitspraak van het hof over de afschaffing van de avondklok. De inhoudelijke zitting over de avondklok volgt nog. Deze zitting gaat over het al dan niet in stand houden van de avondklokmaatregel tot het hof een uitspraak heeft kunnen doen over het hoger beroep van de Nederlandse Staat.

Mensen die de avondklok hekelen zaten waarschijnlijk met spanning te wachten op deze zitting. Het kon namelijk wel eens betekenen dat de avondklokmaatregel (al dan niet slechts tijdelijk) zou worden opgeschort.

Maar nog voor het eerste argument kan worden besproken proberen de mensen van Viruswaarheid al een punt van orde te maken. Viruswaarheid-voorzitter Willem Engel en jurist Jeroen Pols kregen het woord niet van de rechter. Ze bleven er toch doorheen tetteren waarop de Gerechtshof-voorzitter dreigde om Pols uit de zaal te laten zetten. Dat leidde er weer toe dat de voorzitter van het Gerechtshof direct door de mensen van Viruswaarheid werd gewraakt. De zitting was nog niet eens echt begonnen of werd al weer geschorst!

#BREAKING forse aanvaring tussen Jeroen Pols @viruswaarheid en de voorzitter @HofDenHaag die het incident zal behandelen over het opschorten van de uitvoerbaarheid van het vonnis over de #avondklok vanmorgen. Pols wraakt de voorzitter, mr van der Corput zit erbij en kijk ernaar. pic.twitter.com/KFOPMVTlxR — Sebastiaan Beens (@BeensSebastiaan) February 16, 2021

Of het onderdeel van de tactiek van de mensen van Viruswaarheid is, valt niet met zekerheid te zeggen. Het was op z’n minst zéér onbeschoft én heeft ertoe geleid dat de zitting nog langer gaat duren, terwijl het verder klokje tikt. Het gaat hier namelijk om een maatregel die over enkele uren weer van kracht zou moeten zijn, als het aan de Nederlandse Staat ligt in ieder geval.

Viruswaarheid diende een verzoek van wraking in op basis van de volgende gronden:

De zitting moest van het Gerechtshof op dezelfde dag plaatsvinden. De voorzitter heeft de naam van de groepering verkeerd uitgesproken. De rechter wilde Pols niet het woord geven (dat moest van de rechter via zijn advocaat). De pers (uitgenodigd door Viruswaarheid) is geweigerd.

Viruswaarheid lijkt er bewust op aan te sturen om het proces te traineren, wat wel eens zou kunnen betekenen dat er vanavond een hoop onzekerheid gaat ontstaan over de avondklok. Willem Engel stelde namelijk voor: “We kunnen ook morgen terugkomen.” Dat deed hij in reactie op de uitleg van de Gerechtshof-voorzitter dat er nu een wrakingskamer moet worden ingesteld. Volgens de rechter moeten deze mensen nog vanuit huis komen.

In de volgende sessie werd duidelijk dat Viruswaarheid eigenlijk een poging doet om de Nederlandse Staat met haar eigen argument om de oren te slaan, kijk maar:

Hoe dit afloopt? Over een half uurtje weten we meer!