Schaamteloze Mona Keijzer laat hele kermisbranche affikken door van beloofde steun NIKS uit te keren

Is er een grotere beloftenbreker in ons land dan het kabinet-Rutte III? Ja, dat was een retorische vraag. Want het antwoord is overduidelijk: neen. Het kabinet zit vol leugenaars; mensen die toezeggingen doen om ervoor te zorgen dat burgers ophouden met ‘zeuren,’ terwijl ze helemaal niet van plan zijn om die beloftes daadwerkelijk in te lossen. Niet op tijd, tenminste. Het is echt niet alleen Mark Rutte: ook staatssecretaris Mona Keijzer laat met alle liefde hele sectoren verstikken.

In september vorig jaar kondigde staatssecretaris Mona Keijzer van het CDA aan dat de regering 10,5 miljoen euro ter beschikking stelde aan de kermisbranche. Want kermissen staan massaal op omvallen doordat het kabinet hen het werken letterlijk onmogelijk heeft gemaakt met de coronamaatregelen. Kramen en attracties staan al maanden in opslag, en kermisondernemers weten niet eens wanneer ze weer aan de slag mogen. Die 10,5 miljoen euro financiële steun is dan ook niet slechts een welkome aanvulling, maar absoluut noodzakelijk.

Helaas heeft het kabinet zich natuurlijk niet gebonden gevoeld om die belofte daadwerkelijk in te lossen. Zoals Den Haag FM bericht:

Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland bevestigt aan Den Haag FM dat kermisexploitanten inderdaad buiten te boot vallen. Omdat hun zaken seizoensgebonden zijn, vallen zij onder een andere regeling dan veel andere ondernemers. ‘Zij moeten in de zomer voldoende verdienen om de winter door te kunnen komen. De normale regelingen zijn daar niet op gebaseerd en daarom is er een evenementenmodule ontwikkeld om ook deze ondernemers tegemoet te kunnen komen in de vaste lasten. Dit systeem lijkt echter zeer slecht georganiseerd waardoor er nog steeds niks is te zien van die 10,5 miljoen.’

De website heeft gesproken met oliebollenkraam Jan Vermolen. Die stelt, in niet mis te verstane bewoordingen: “Zelfs al is er in maart weer een kermis, bij sommigen is het geld gewoon op. Opstarten kost de ondernemer ook veel omdat alles eerst moet worden gekeurd en verzekerd.”

Dit is hoe dit nachtmerriekabinet steeds weer opereert. Er worden maatregelen afgekondigd die hele branches de vernieling in helpen, en vervolgens komt er óf helemaal geen hulp, óf een kruimeltje. Het is ronduit walgelijk. Misschien dat we politici hun inkomen ook maar een jaartje moeten afpakken? Gewoon geen cent meer geven. Eens kijken of ze daarna nog zo onvoorzichtig omspringen met de tegemoetkomingen voor allerlei ondernemers die geacht worden Nederland draaiende te houden.