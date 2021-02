Schandalig! Geert Mak zet PVV weg als fascistenpartij bij herdenking Februaristaking: ‘Ze willen mensen wegzuiveren!’

Geert Mak heeft tijdens zijn speech bij de herdenking van de Februaristaking flink kunnen uithalen naar de PVV. Terwijl PVV-Kamerlid Martin Bosma aanwezig was vergeleek Mak de partij met het fascisme van de vorige eeuw. De PVV zou volgens Mak bepaalde bevolkingsgroepen willen wegzuiveren.

Zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft gutmensch Geert Mak nog even zijn ‘verzetsdaad’ kunnen plegen. Tijdens zijn speech betichtte hij de PVV van het te willen wegzuiveren van bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland.

Net bij de #NOS tijdens de herdenking #februaristaking. Geert Mak zet tijdens zijn speech de #PVV weg als een politieke partij die Nederland zou willen zuiveren van een bepaalde bevolkingsgroep én dat terwijl @Martinbosma_pvv recht voor hem staat. Bah, wat een smerige leugen! pic.twitter.com/ZfwPgak9gc — Beps. (@VrouwvdVrijheid) February 25, 2021

“De wolf staat voor ons als een andere politieke partij die ernaar streeft om als het even kan het land te zuiveren van een bepaalde bevolkingsgroep. Die in de peilingen als tweede uit de bus komt. En de wolf staat in duizendvoud voor ons op Facebook, Twitter en WhatsApp. Maak eens een wandelingetje door de achterbuurten van het internet en de stank en de bagger slaan je tegemoet. Nee, we hebben niet meer te maken met het fascisme van de vorige eeuw, maar wel met de 21-eeuwse varianten van hetzelfde fenomeen.”

Zo, die Geert Mak zag zijn kans schoon om genadig hard uit te halen – met natuurlijk compleet onzinnige leugens – richting de PVV. Terwijl Kamerlid Bosma daar aanwezig was om zijn respect te tonen.

Zo zie je maar dat linkse goedmensen bezeten zijn tot op het bot. Mak zag zijn kans schoon om flink uit te halen naar de PVV en deed dit natuurlijk met de gebruikelijke leugen dat de PVV fascistisch zou zijn. Met de PVV al enkele jaren als de tweede partij van Nederland, en nog steeds de tweede partij in de peilingen, richt links zijn vizier op de PVV. En ze schuwen geen enkel wapen, de PVV wordt voor van alles en nog wat uitgemaakt.