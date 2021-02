Schiphol lapt regels click en collect aan de laars, kabinet kijkt instemmend toe

Het kabinet maakt doodleuk een uitzondering op de strenge coronamaatregelen voor winkels op Schiphol, die toch al maling hadden aan die regels. Winkels mogen sinds 10 februari alleen ‘niet essentiële’ producten aan hun klanten verkopen via click en collect, behalve als die winkel dus op het vliegveld staat. Dat meldt RTL Nieuws.

De bedoeling van click en collect is dat een klant spullen bij een winkel telefonisch of via een website kan bestellen en deze dan minimaal vier uur later op kan halen. Zo probeert het kabinet ophoping bij winkels te voorkomen en het aantal contactmomenten laag te houden. “En wie er niet aan voldoet (…), die wordt gesloten”, zei demissionair premier Mark Rutte bij de aankondiging van dit systeem . Die vier uur tussen bestelling en afhalen is dus een vrij essentieel onderdeel van deze maatregel.

‘Dikke vinger!’ dachten de winkeliers op Schiphol. Daar kun je bij de ingang van de winkel iets bestellen en afrekenen. Dan komen ze het ietsje later (véél minder dan vier uur) bij je langs brengen. Dit betekent dus dat winkelpersoneel continu heen en weer moet lopen om die bestellingen te bezorgen. Dat druist, gezien de drukte, volledig in tegen het kabinetsbeleid.

Woordvoerder Marcel Duyvestein van de gemeente Haarlemmermeer (waar Schiphol onder valt), zegt:

“Je kunt niet iedereen vragen om aan te tonen dat iemand wel echt vier uur geleden heeft besteld.”

Jawel, dat kan wel. Tijdsregistratie op het bonnetje is voldoende. Wat een slap excuus. Maar de veiligheidsregio hanteert sowieso een extreem laks beleid, blijkt uit de woorden van Duyvestein:

“Of het nu op Schiphol is of bij een ondernemer in Hoofddorp: als het niet druk is handhaven we niet. Als het wel te druk wordt, dan wordt er gehandhaafd. En dat geldt ook voor Schiphol.”

Regels zijn meer richtlijnen voor die veiligheidsregio. Zouden ze dit tijdens de avondklok ook doen?