Schokkend! Duitse regering vroeg wetenschappers hoe ze ‘angst en volgzaamheid’ voor corona moesten opwekken

Schokkend nieuws uit Duitsland: uit e-mailcorrespondentie tussen politici en een aantal wetenschappers, die in handen is van de Duitse krant Die Welt, blijkt dat het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken om tips heeft gevraagd om de geesten rijp te maken voor hardere coronamaatregelen en verdere inperking van de persoonlijke vrijheden van burgers.

De Duitse regering heeft kosten noch moeite gespaard om de eigen bevolking zo bang en volgzaam mogelijk te krijgen, zo lezen we vandaag bij de gerenommeerde krant Die Welt.

Uit ruim 200 pagina’s aan e-mailcorrespondentie blijkt dat de Duitse regering erop uit is om psychologische oorlogsvoering te voeren tegen de eigen inwoners. Normale overtuigingskracht, gebaseerd op degelijk onderbouwde wetenschappelijke inzichten, was kennelijk onvoldoende. En in plaats van ervoor te kiezen om dat dan eens beter te gaan communiceren, gooien ze het liever direct over een andere boeg.

Wetenschappers werden gevraagd om te helpen bij ‘het plannen van verdere maatregelen van preventieve en repressieve aard,’ omdat ‘het sterk aanwezige gevoel van machteloosheid moet worden beteugeld door de indruk van een sterke staatsinterventie,’ schrijft één van hen. Een ander doet de suggestie om de pijnlijke dood van coronapatiënten maar expliciet in beeld te brengen, zodat mensen een harde lockdown sneller zullen accepteren.

Een stukje DDR leeft dus nog steeds voort in de Duitse regering van vandaag! Ineens is dat achterlijke geklungel van Hugo de Jonge, ons kabinet en het RIVM inzake het coronabeleid zo slecht nog niet. Onze oosterburen zijn wat dat betreft pas écht volledig de weg kwijt!