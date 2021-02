Sylvana Simons staat klaar om de maatschappij omver te werpen: ‘Wij komen om de spelregels te veranderen!’

De kans wordt steeds groter dat de woke-brigade van BIJ1 het voor elkaar gaat krijgen om ten minste één zetel te pakken bij de aankomende verkiezingen. Voor de Nederlandse maatschappij is dat geen goed nieuws, want Sylvana Simons heeft radicale sloopplannen. Ze spreekt over “dismantling the master’s house” en de spelregels radicaal veranderen. Tegenspraak duldt ze niet: “Met fascisten doen wij geen zaken!”



In 2017 lukte het Sylvana Simons niet om de Kamer binnen te komen met haar giftige identiteitspolitiek. Wel lukte het haar om een jaar later het al o zo progressieve Amsterdam nóg linkser te laten ogen. Ze heeft nu haar zinnen gezet op enkele zetels in ons nationale parlement na 17 maart. Wat we kunnen verwachten? Een grote haat jegens het kapitalisme en een karrenvracht aan identiteitspolitieke gebrabbel.

In het kapitalisme ziet Simons daarbij het bron van al het kwaad. In een nieuw interview met Vrij Nederland zegt ze hier het volgende over:

“We zien al decennia – nee eeuwen! – dat een gelijkwaardige samenleving en kapitalisme niet samengaan. In het kapitalisme kost het altijd iemand iets dat een ander iets kan verdienen. Dan heb ik het niet over het uitwisselen van goederen of diensten, maar over levensstandaard. Kapitalisme hoort bij imperialisme, hoort bij kolonialisme, hoort bij uitbuiting, hoort bij misstanden zoals de toeslagenaffaire en onderadvisering in het onderwijs – het is niet los van elkaar te zien.”

Ook is Simons van mening dat onze huidige samenleving hartstikke racistisch is ingericht:

“Wat je ook wilt doen voor dit land, als je het niet doet met een antiracistische blik, dan betekent het niks. Zoals de samenleving nu is vormgegeven, is er altijd een context van racisme, seksisme, patriarchaat en religie aanwezig. Neutraliteit is een mythe waar we vanaf moeten, ook in de journalistiek trouwens.”

Het is het nummer één stokpaardje van de hard-linkse meute. Alles is de schuld van het kapitalisme; wat zowaar een nog erger scheldwoord is dan ‘neoliberaal’. En als het niet kapitalistisch of neoliberaal is, dan is het wel racistisch. En dus moet de sloopkogel er in: “De mensen die wij vertegenwoordigen kunnen er niet op vertrouwen dat the master’s tool will dismantle the master’s house,” zegt ze omineus. De achterban van BIJ1 moet dus zélf

Daarom moet de revolutionaire garde van BIJ1 het maar zelf doen, hoogstens met steun van andere linkse groeperingen. Van rechtse partijen hoeft ze niet veel te verwachten, denkt ze. Dat zijn allemaal ‘fascistische’ zakken hooi: “Hoe zou ik kunnen samenwerken met een partij die mijn aanwezigheid in dit land – en als ik zeg “mijn” dan bedoel ik: mensen zoals ik – in twijfel trekt? Met fascisten doen wij geen zaken.”

Het erge is nog wel dat er hordes van progressieve woke-gekkies dit allemaal ook daadwerkelijk geloven. Dat Nederland een soort van onderdrukkend slavernij-vererend derdewereldland is. Maar helaas is de kans zeer aannemelijk dat Sylvana Simons dit soort giftige gedachtes binnenkort mag prediken in Tweede Kamer. Bergt u dus maar, voor nog meer van dit soort “leuks” de komende vier jaar!