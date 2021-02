Sylvana Simons staat niet meer achter racistische uitspraak over “ontrouwe” zwarte mannen: ‘Toen rookte ik nog!’

BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons presteert het om van twee walletjes te eten. Enerzijds neemt ze volgens De Kanttekening afstand van haar ‘foute’ uitspraak over zwarte mannen, die ze onder andere “ontrouw” en “onbetrouwbaar” noemt. Maar anderzijds is ze “wel blij” dat ze het gezegd heeft. Haar racistische uitspraak heeft wat haar betreft namelijk ook wat goeds voortgebracht, dus dan is het kennelijk oké!

“Als je op zwarte mannen valt, heb je echt een probleem,” zei Simons in 2001 tegen de Volkskrant: “Ontrouw, onbetrouwbaarheid, het onvermogen van die mannen om over gevoelens te praten.”

Nogal een forse uitspraak waar menig politicus volledig om zou worden gefileerd. Logisch dus dat Simons hier (eindelijk) afstand van doet. Maar eigenlijk ook weer niet, want, zo zei ze in 2016 over die uitspraak: “Ik zou het nu anders formuleren, maar ben wel blij dat ik het heb gezegd. Het heeft binnen de Surinaamse gemeenschap een hele discussie op gang gebracht.”

Het enige wat ze er nu, in 2021, aan heeft toegevoegd is dat ze is veranderd en in het vervolg niet meer zulke uitspraken zal doen. Dat bericht De Kanttekening:

“Vijfentwintig jaar geleden rookte ik nog een pakje sigaretten per dag, droeg ik nog bont en had ik werkelijk geen idee van de verscheurende werking van kolonialisme en imperialisme. […] Je kunt kijken naar mijn foute uitspraken van toen, of naar mijn daden van vandaag.”

Kun je het je voorstellen wat de reactie in de media was geweest als een andere politicus zoiets over een bepaalde bevolkingsgroep had gezegd, en daar vervolgens alleen maar over zegt: ‘Het was niet handig en ik zou nu zoiets niet snel meer zeggen, maar het klopte wel en heeft een goede discussie voortgebracht, dus dikke prima!’? Daar was niemand zomaar mee weggekomen.

Maar medialievelingetje Sylvana Simons wel. Die hoopt zelfs op een royale vijf zetels in de Tweede Kamer, ondanks de racistische uitspraken over zwarte mannen en ook ondanks het feit dat haar partij nog op nul zetels in de peilingen staat. Het zal ons allen beniuwen