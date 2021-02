Thierry Baudet is woest: ‘Na de aanval op Cliteur richten de valse verdachtmakingen zich nu op Kinneging!’

Het is ongelooflijk, maar de extreemlinkse raddraaiers die een mislukte poging om Paul Cliteur te laten dumpen bij Universiteit Leiden gaan gewoon door met hun offensief tegen iedere hoogleraar die ook maar een beetje rechts is. Dit keer richten ze hun pijlen op prof. Andreas Kinneging. Maar ook Kinneging vindt een uitgesproken bondgenoot in Thierry Baudet. “Ik sta 100% achter hem, zoals ik ook 100% achter Cliteur sta,” aldus de FVD-leider op Twitter.

“De Leidse rechtenfaculteit kreeg de afgelopen tijd niet alleen te maken met een onderzoek naar vermeend antisemitisme. Ook naar hoogleraar Andreas Kinneging werd een onderzoek ingesteld: studenten klaagden over intimiderend gedrag,” aldus NRC Handelsblad. Deze beschuldiging is enorm hypocriet. Want iedere rechtsmensch die zelf gestudeerd heeft weet: op de universiteit kan je je conservatieve of klassiekliberale mening maar beter voor je houden. Doe je dat niet, dan heb je het “opeens” veel lastiger dan je medestudenten die de linkse staatspropaganda wél omarmen.

Hoe dan ook, volgens Kinneging is intern afgesproken dat er niets gezegd wordt over het ondertussen afgeronde onderzoek. “Die klacht is grondig onderzocht, daar is iets uitgekomen en dat leidt niet tot een disciplinaire maatregel van de universiteit. En daarmee is het dossier voor mij afgesloten,” aldus Kinneging. Feedback op zijn manier van lesgeven neemt hij “uiteraard” ter harte.

Maar ja, dan is rector Carel Stolker er ook nog. Dat is dezelfde Stolker die meteen bovenop aantijgingen tegen Cliteur sprong en de gerespecteerde hoogleraar aan een vernederend onderzoek onderwierp. “Een aantal klachten is gegrond verklaard en daar volgden maatregelen op. De commissie gaf het college van bestuur een aantal adviezen: de hoogleraar moest zijn manier van onderwijs geven echt veranderen,” aldus Cliteur. “Het college heeft het oordeel en de adviezen daarop integraal overgenomen, en is het dus eens met het gehele advies, en heeft aan de decaan van de faculteit gevraagd met de hoogleraar in gesprek te gaan, om te zorgen dat de adviezen van de commissie allemaal opvolging zouden vinden.”

Deze man. Echt hoor. Wat een schaamteloos figuur.

Hoe dan ook, hoewel Stolker Kinneging dus toch publiekelijk nog even een trap na geeft heeft de hoogleraar één bekende bondgenoot die voor vuur voor hem gaat. En terecht. Ik heb het dan natuurlijk over Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie.

“De aanval op de beste academische plek in Nederland – de afdeling encyclopedie en rechtsfilosofie in Leiden – gaat door,” aldus Baudet op Twitter. “Nu prof. mr. dr. Paul Cliteur – terecht! – volledig in ere is hersteld, richten de valse verdachtmakingen zich op prof. dr. Andreas Kinneging. Zonder enige twijfel is hij één vsn de beste docenten die ik óóit heb gehad. Een parel voor het onderwijs en een onschatbaar geschenk voor intelligente jonge mensen. Ik sta 100% achter hem, zoals ik ook 100% achter Cliteur sta.”

De aanval op de beste academische plek in Nederland – de afdeling encyclopedie en rechtsfilosofie in Leiden – gaat door. Nu prof. mr. dr. Paul Cliteur – terecht! – volledig in ere is hersteld, richten de valse verdachtmakingen zich op 1/2 https://t.co/oJEwvqr4Xn — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 5, 2021

In plaats van dat al die zielige sneeuwvlokjes huilehuilie doen om de directheid van Kinneging, en over de manier waarop hij de socratische methode toepast, doen ze er verstandig aan iets van eelt op de ziel te kweken. Wij, rechtse mensen, hebben dat al jaren verplicht moeten doen omdat links nagenoeg het hele onderwijs in handen heeft, en daar zijn we absoluut niet minder van geworden.

Doe jezelf een plezier en abonneer je gratis en voor niets op mijn nieuwe Telegram-kanaal. Zo blijf je de hele dag door op de hoogte van het allerlaatste nieuws!

Laat die halve-mannen die zeuren over ‘niet lief behandeld te worden’ daar een voorbeeld aan nemen.